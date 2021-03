La cadira ergonòmica de genolls, una postura més natural

Una cadira de genolls, o cadira correctora, és una cadira ergonòmica dissenyada per evitar males postures a l'hora d'asseure's. La va dissenyar Hans Christian Mengshoel inspirant-se en la postura de meditació zen.

En el punt on s'apuntalen les natges, la cadira s'inclina; a diferència de la cadira convencional, on ens asseiem en una superfície horitzontal paral·lela al terra. L'objectiu d'aquesta inclinació és mantenir l'esquena el màxim de recta, millorant, entre d'altres, la digestió i la respiració. També activa la musculatura i ajuda a mantenir l'equilibri, la qual cosa podria millorar el mal d'esquena i alleujar tensions a nivell cervical, tot i que científicament no està demostrat.

En una cadira convencional l'esquena s'arrodoneix (o sigui perd la lordosis lumbar normal) i no és la postura natural de l'esquena, per això en molts casos es produeixen tensions i dolors. A Clínica Salvans, som partidaris del millor benestar i de la forma més natural possible, per això recomanem la cadira de genolls i no pas la convencional si pateixes de mal d'esquena o si vols millorar la teva postura a l'hora de seure.