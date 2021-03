Ibada posa en pràctica la modulació pedagògica

La modulació pedagògica és una eina destinada a facilitar la comunicació i la relació entre persones amb greus discapacitats i els seus familiars, utilitzant activitats i moments quotidians com a situacions d'aprenentatge.

Amb la pandèmia de la covid, les residències han de seguir uns protocols que dificulten la comunicació entre els residents i les seves famílies. Veure's amb distància de seguretat, amb mascareta, i amb limitació d'horaris i temps de visita comporta, en molts casos, incomprensió, frustració, ràbia i plor. Davant d'aquesta situació, l'objectiu de la modulació pedagògica és que els familiars tinguin recursos per comunicar-se amb les persones grans amb demència, i que ells se sentin acompanyats, contents i agraïts, malgrat no puguin rebre abraçades i petons.

A les residències Ibada, a Navarcles i Castellgalí, ja fa mesos que han apropat la modulació pedagògica a les famílies, «donant-los eines alternatives perquè la relació amb residents amb demència sigui més rica, fluïda i creativa», destaca l'equip de teràpia d'Ibada, amb les terapeutes ocupacionals Montse Alberch i Queralt Pérez. Els recursos que fan servir les famílies són molt personalitzats, adaptats a les necessitats de cada persona. Per exemple, posar música o portar el gos a les visites ha estat l'estímul d'alguns residents. En altres casos s'ha optat per passar-se una pilota o disposar d'una corda de colors per fer ziga-zagues i altres moviments. «Són formes de comunicació que funcionen, l'experiència és molt positiva».

Ibada es basa en la guia «Comunicació més enllà de la discapacitat. 100 idees per a famílies», d'Anna Esclusa. L'elaboració d'aquesta guia va comptar amb la col·laboració de professionals com Montse Alberch, d'Ibada.