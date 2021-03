La importància de la regulació del pH al cos

Moltes vegades hem sentit a parlar de la importància del pH del sabó que fem servir per rentar-nos la pell, però el que no sabem és que mantenir un equilibri del pH del cos és fonamental. El pH és una mesura de l'acidesa o alcalinitat d'una substància, i el del cos es pot mesurar en sang, orina o saliva.

L'acidesa i l'alcalinitat es mesuren pel pH en una escala de l'1 fins al 14, en què l'extrem d'acidesa és l'1, i l'extrem de l'alcalí, el 14. Com en qualsevol solució, els líquids del cos tenen un pH determinat, que haurà de ser lleugerament alcalí i oscil·lar entre el 7,35 i el 7,45.

Actualment, l'estrès, el sedentarisme o els mals hàbits alimentaris provoquen un desequilibri en la balança i això fa que el pH del cos baixi i suposi una de les causes principals d'alteracions de la salut. Per tant, mantenir el pH de l'organisme en el marge correcte és la clau per a un bon funcionament del cos. En aquest sentit, la nutrició és un factor vital per assolir l'estat òptim.

Conseqüències d'un pH àcid

Disminució de l'activitat del sistema immune.

Afavoriment de la calcificació dels vasos sanguinis.

Pèrdua de massa òssia i massa muscular.

Fatiga crònica.

Dolor i rampes musculars.

Caiguda de cabells i deteriorament d' ungles.

Pell irritada.

Cansament generalitzat.

Recomanacions per tenir un pH alcalí:

L'acidesa es compensa amb substàncies alcalines, i per això és molt important una alimentació rica en substàncies minerals (oligoelements), vitamines i nutrients, que ha d'incloure els següents grups d'aliments:

Verdures i algues en general: especialment vegetals de fulles fosques verdes i grogues, cogombre, col, api, espinacs, ja que són una important font de clorofil·la, vitamines, minerals, fibra i fitonutrients.

Proteïnes vegetals: llenties, cigrons i mongetes, entre d'altres llegums.

Soja: en totes les seves varietats.

Cereals: millor si són integrals.

Grans germinats: com l'alfals o la soja germinada.

Greixos no saturats: oli d'oliva verge i olis de llavors.

Pa integral: aporta tots els nutrients de l'gra complet.

Aigua i begudes tonificants: te, infusions, begudes vegetals i sucs naturals.

Endolcidors naturals: mel, xarops de cereals, estèvia €

Aliments acidificants: carns, ,peixos, ous,lactis, sucre blanc, pastisseria industrial, refrescs ensucrats, alcohol.

Cal tenir present que el cos humà, per naturalesa, necessita estar en un equilibri harmònic per gaudir de salut i benestar, aquest equilibri harmònic es troba en el valor neutre i lleugerament alcalí de el cos.