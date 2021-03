Troba les ulleres ideals en funció de com tens la cara

La forma de la cara, la forma del nas, el color del cabell i els gustos personals són factors importants a l'hora d'escollir unes ulleres. A Soler Centre Visual, a Manresa, t'oferim una gran varietat de formes d'ulleres i colors de muntures perquè puguis triar les més apropiades.

1.Cara quadrada o rectangular

Has d'evitar, en la mesura del possible, les muntures quadrades o amb angles molt marcats ja que sinó accentuaràs massa la forma de la cara. Les ulleres ideals són les rodones o ovalades.

2. Cara allargada

No has de buscar ulleres molt petites, sinó ulleres que no exagerin les proporcions de la cara. La muntura ideal és llarga d'altura i més curta d'amplada.

3. Cara rodona

Si tens la cara rodona i et poses unes ulleres rodones, accentuaràs la forma de la cara i la faràs més evident, per tant has d'evitar aquest tipus de muntures i optar per una forma rectangular, quadrada o ovalada. La millor és la rectangular, perquè les ulleres rectangulars produeixen un contrast de formes i aconsegueixen suavitzar els trets rodons.

4. Cara ovalada

Si tens la cara ovalada, pots optar per a qualsevol forma d'ulleres: quadrades, rodones, arrodonides...

Valorar la comoditat de les ulleres és clau. Per exemple, si has de portar ulleres molta estona per estudiar, llegir, treballar, mirar tauletes, ordinador... és important que les ulleres tinguin la mida idònia perquè no caiguin constantment del nas. A més, recorda portar-les a ajustar periòdicament. A SolerCentre visual t'oferim el servei i t'assessorem.