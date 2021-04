El superaliment que has de menjar a la primavera per a enfortir les defenses i reduir l'estrès sense saltar-te la dieta

El superaliment que has de menjar a la primavera per a enfortir les defenses i reduir l'estrès sense saltar-te la dieta

La primavera és una època anhelada per molts perquè comencem a donar la benvinguda al bon clima. I l'alvocat pot ser un bon aliat per a mantenir la salut aquests mesos en què el nostre cos experimenta certs canvis que requereixen una cura especial. A més, és apte si estàs a dieta perquè malgrat ser un aliment molt gras té molts altres beneficis.

L'equinocci de primavera representa l'inici de dies més llargs, temperatures més càlides i la florida d'infinitat de plantes. Tots aquests canvis passen a simple vista inadvertits, però en realitat tenen un efecte directe en el nostre organisme i la nostra ment. D'aquí la necessitat de tenir una dieta diària basada en aliments que continguin una alta font d'energia i nutrients; fer exercici físic, com a caminades en la naturalesa; incorporar pràctiques que ens ajudin a combatre l'estrès, com el ioga i la meditació i, molt important, mantenir sempre una bona actitud abans els reptes del dia a dia.

En el cas de l'alimentació, l'alvocat és, sens dubte, el superaliment aliat en aquesta estació de l'any per a gaudir d'un extraordinari benestar general. Si ho incloem en el nostre menú diari, juntament amb altres fruites, verdures i fibra, tindrem resultats extraordinaris.



Com pot ajudar l'alvocat a viure una primavera més plena?

Els trastorns adaptatius que porta amb si la primavera són més comunes del que ens podem imaginar. L'astènia primaveral és un trastorn exclusiu d'aquesta època que no té un tractament en concret. Els seus símptomes més comuns són la fatiga gairebé permanent, ansietat, cansament, dolors musculars i falta d'apetit. La clau aquí és combinar aliments amb alt nivell nutricional i molt sabor per a estimular l'apetit. L'alvocat és la fruita per excel·lència de vitamines i minerals que ajuden a revitalitzar l'organisme, perquè conté vitamines K, C, B5, B6 i E, així com àcid fòlic i el tan necessari potassi i que l'alvocat conté en un 14% (enfront del 10% dels plàtans).

Així mateix, gràcies a que és ric en magnesi i àcids grassos, l'anomenada fruita de la vida és un regulador del sistema nerviós, contribuint a una major tranquil·litat mental en els moments d'estrès.