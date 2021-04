Sabies que fer petons ajuda a perdre pes?

Aquest dimarts, 13 d'abril, se celebra el Dia Internacional del Petó, com un homenatge al petó de més llarga durada que s'ha registrat en la història, que va tenir lloc a Tailàndia per commemorar el Dia de Sant Valentí. Tot i que hi ha moltes teories relacionades amb l'origen del petó, es creu que tot va començar com a resultat de la lactància.

Actualment, el petó no només es pot veure com una resposta als sentiments, sinó que va més enllà d'això. Aquesta antiga pràctica representa un excel·lent exercici que ajuda a cremar calories, pot ajudar a enfortir el sistema immunològic, a més de crear vincles afectius entre les persones. Besar provoca en els individus un increment de l'oxitocina, l'hormona responsable de generar sensacions físiques i neurològiques com el plaer, l'enamorament, l'afectivitat i la felicitat.

Beneficis dels petons

Un estudi publicat per Archives of Sexual Behaviour afirma que, entre els beneficis dels petons, hi ha la pèrdua de pes. Quan besem, utilitzem fins a 30 músculs del rostre i cremem entre 6 i 100 calories depenent de la intensitat. Però hi ha molts altres beneficis relacionats amb besar, entre els quals destaquen:



Alleuja el dolor, ja que al besar s'alliberen endorfines i s'enforteix el sistema immunitari

Contribueix a un somriure bonic, ja que la saliva que generem redueix la placa bacteriana i l'aparició de càries

Contraresta l'estrès i millora l'humor i l'autoestima, perquè el cervell segrega els mateixos químics que quan fas exercici: serotonina, dopamina i oxitocina, que et relaxen i revitalitzen

És bo per al cor, perquè ajuda a disminuir la pressió arterial, ja que augmenta els batecs de manera saludable i ajuda que baixi la pressió sanguínia

No obstant, malgrat que besar aporta múltiples beneficis i augmenta el desig sexual, entre petó i petó cal cuidar els llavis, ja que la saliva s'evapora ràpidament, deixant sobre els llavis enzims que els ressequen, irriten i provoquen esquerdes i ferides.



