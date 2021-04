Endome...què? Endometriosi, un problema que afecta una de cada 10 dones

Explicar què és l'endometriosi, una patologia crònica que afecta un 10% de les dones en edat fèrtil i que causa molt dolor durant la regla i l'ovulació, i donar consells per poder fer-la més suportable és l'objectiu d'"Endometriosi", primera guia sobre aquesta malaltia "infravalorada i socialment invisibilitzada".

Està escrita pel ginecòleg Francisco Carmona, cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital Clínic, professor de la Universitat de Barcelona i líder del grup que recentment ha portat amb èxit el primer trasplantament d'úter a Espanya.

Carmona (Jaén, 1959) explica que, per tractar-se d'una malaltia "invisibilitzada", va pensar que era necessari un llibre "divulgatiu, però rigorós".Il·lustrat per Marta Puig (Barcelona, 1979), més coneguda com LYONA, el llibre, que ha publicat l'editorial Grijalbo, vol ser una "guia per entendre què és l'endometriosi" i donar consells per cuidar-se.

En el text, l'autor explica que el seu vincle amb l'endometriosi "és doble: personal i professional".

"En el personal, he tingut una relació directa amb dones del meu entorn familiar a les quals he vist patir molt, amb endometriosi greu, que s'han vist molt afectades en totes les esferes de la vida", confessa l'especialista.

En el professional, s'ha dedicat a investigar aquesta malaltia i recorda que va ser a mitjans dels noranta, quan estava adscrit al servei d'Obstetrícia i va arribar a urgències una pacient a la qual va diagnosticar endometriosi profunda, a la qual va ingressar perquè l'atenguessin a Ginecologia.

Dos o tres anys després es va retrobar casualment amb la mateixa pacient i "estava igual que quan la vaig diagnosticar, amb el mateix dolor, el mateix patiment i les mateixes dificultats...i amb molt poques esperances que tot allò pogués solucionar-se".

Segons el doctor, aquella primera pacient amb endometriosi li va fer "ser conscient de l'abandonament que patien les dones amb aquesta malaltia crònica, que provoca molt dolor durant la regla i l'ovulació, molèsties de vegades intolerables en les relacions sexuals i que, a vegades, a més d'impedir portar una vida tranquil·la, dificulten o fins i tot fan impossible l'embaràs".

Carmona desgrana en el llibre què és l'endometriosi, per què es produeix, quins factors de risc té, quins són els símptomes, com es fa el diagnòstic, quins tractaments existeixen i descriu l'impacte emocional que pot tenir en les dones i com afecta les relacions socials, de parella o a l'entorn laboral.

L'endometriosi és una malaltia benigna que mai no esdevé maligna, encara que té similituds amb el càncer i per això alguns doctors li diuen "càncer benigne".

El llibre desmunta falsos mites com que l'embaràs o una histerectomia (extirpació de l'úter) guareixi l'endometriosi i assegura que és fals que el dolor sigui d'origen psicològic, que afecti dones de classe social alta o a dones de més de 20 anys, que sigui causant de càncer d'ovari o que sigui difícil de diagnosticar.

Segons Carmona, "necessitem divulgació i molta educació per convèncer a la societat que la regla no ha de fer mal, que sofrir no ha de considerar-se normal, que si amb la menstruació es pateix un dolor que invalida o martiritza, s'ha de demanar ajuda, perquè no estem parlant d'una feblesa, sinó d'una malaltia crònica, amb els seus símptomes, el seu diagnòstic i els seus tractaments".

En l'endometriosi, l'endometri, que és una part interna de la matriu, s'implanta, per motius que es desconeixen, fora del seu lloc habitual "i per això rep el nom d'endometri ectòpic. Des d'aquest lloc es prepara cada mes per a un possible embaràs i respon igual a les hormones de l'ovari".

"Com l'endometri no està en el seu lloc -explica el ginecòleg-, la regla no té sortida i, per tant, es queda a l'interior del cos. Aquestes restes de menstruació són les responsables del dolor que presenten les dones amb endometriosi".

Carmona reconeix, malgrat això, que, encara que saben definir la malaltia i identificar quan es produeix, desconeixen per què.

El que sí que saben és que les dones amb endometriosi tenen més anticossos antinuclears (els específics de les malalties autoimmunes) de l'habitual, "però no s'ha descobert què és primer, si els canvis en l'endometri o els canvis en el sistema immune".