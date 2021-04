Cataractes: quan cal operar-se'n?

Les cataractes poden arribar a produir limitacions visuals a mesura que es desenvolupen. No obstant això, moltes persones es pregunten si val la pena d'operar les cataractes quan comencen a notar els primers símptomes o si, per contra, és millor esperar que avancin. El Dr. Xavier Sánchez Fabo, expert en cataractes a l'IMO Grup Miranza, amb seu a Manresa, soluciona aquest dubte tan comú, com també altres aspectes clau.

Símptomes de les cataractes

Alguns dels símptomes més freqüents de les cataractes són: pèrdua de visió, molèsties per la llum (fotofòbia), visió borrosa o doble, pèrdua de sensibilitat als colors i canvis freqüents de graduació, entre d'altres. En aquest sentit, "és important que qualsevol persona amb aquests símptomes visiti l'oftalmòleg, per confirmar que es tracta d'una cataracta i poder valorar en quin estat es troba la patologia i la visió del pacient", explica el Dr. Sánchez Fabo.



Quan cal operar les cataractes?

La majoria de les cataractes estan causades per l'envelliment del cristal·lí, el qual es torna opac, de manera que impedeix que la llum passi correctament a través d'aquesta estructura ocular i que tinguem una bona visió. Per això, la cirurgia de cataractes consisteix a extreure el cristal·lí i reemplaçar-lo per una lent intraocular que enfaci la funció.

Pel que fa al moment idoni per a operar les cataractes, el Dr. Sánchez Fabo aclareix: "Han d'intervenir-se quan ens impedeixen la funció visual, és a dir, quan la persona nota que no hi veu tan bé com abans. Si el pacient ja no està content amb la seva visió, és el moment de plantejar la cirurgia. A més, les cataractes molt avançades poden ser més complexes d'extreure quirúrgicament".



Avenços en lents intraoculars

Actualment, existeix un ampli ventall de lents intraoculars, que fan la funció del cristal·lí, després de la cirurgia de cataractes. En aquest sentit, "aquestes permeten personalitzar el cas de cada pacient, per oferir-li els millors resultats visuals, com també més satisfacció general", afegeix el Dr. Sánchez Fabo.

A més, aquests últims anys han sorgit millores en el disseny de lents intraoculars de diferents tipus, com també nous dissenys: "Per exemple, les lents monofocals es basen en un únic punt d'enfocament i ofereixen una bona visió. A l'altre extrem, tenim les lents multifocals, que compten amb diverses graduacions al mateix temps, perquè el pacient hi vegi de lluny i de prop. I, a més, també existeixen les lents trifocals, que ofereixen visió pròxima, intermèdia i llunyana", aclareix el Dr. Sánchez Fabo. No obstant això, l'oftalmòleg adverteix: "Cal tenir en compte les característiques de cada ull, com també les necessitats del pacient per poder indicar-li la lent intraocular més adequada"

Dr. Xavier Sánchez Fabo, expert en cataractes a l'IMO Grup Miranza

Una operació segura, en mans expertes

L'operació de cataractes és una intervenció segura, en mans expertes: "Això significa que l'oftalmòleg que duu a terme la tècnica ha de conèixer el procediment, com també les possibles complicacions que en puguin sorgir", adverteix Sánchez Fabo. Per això, "és important posar-se en mans d'un oftalmòleg que pugui garantir un bon resultat, a banda de solucions, en cas que alguna cosa surti malament", conclou.

5 consells per a les persones que es plantegen una operació de cataractes

La intervenció de cataractes és molt comuna però, igual que altres tipus de cirurgies, no s'ha de banalitzar. Per això, els experts de l'IMO Grup Miranza recomanen:

1. Posar-se en mans d'un oftalmòleg expert en cataractes que faci una exploració completa i les proves preoperatòries, per evitar complicacions, durant la cirurgia i després.

2. Descartar, amb el cirurgià, que no hi hagi alteracions o patologies oculars que puguin comprometre la visió del pacient (causades per la diabetis, la hipertensió ocular, l'ull sec, etc.). A més, és important informar l'especialista sobre qualsevol presa de medicaments, ja que certs fàrmacs, com els tractaments prostàtics, poden complicar l'extracció de les cataractes.

3. Confiar en un centre oftalmològic que tingui les màximes garanties de bioseguretat als seus quiròfans, per minimitzar riscos.

4. Comptar amb un cirurgià i un centre oftalmològic que garanteixin un bon seguiment postoperatori, com també una correcta atenció en cas que s'esdevingui una urgència.

5. Informar-se, amb l'especialista, sobre els tipus de lents intraoculars i els avantatges i contraindicacions per al pacient. En aquest sentit, no existeix una opció universal per a tots i cada cas s'ha de valorar de forma personalitzada.