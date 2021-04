Us costen els comiats? També us passa? Els comiats tenen unes olors i uns colors que es barregen amb la tristesa. Generen imatges que ens acompanyen tota la vida. Acomiadar-se és un exercici que ens posa al límit emocional. Saber donar la benvinguda, rebre i començar és una cerimònia de fàcil portar. Però en canvi, la partida l'adéu és un moment de la nostra vida més complexe. Hi ha tribus de l'Amazones que vetllen als malalts que estan a punt de morir. Els vetllen i els ploren en vida. Quan el foraster del poblat demana explicacions , la resposta és senzilla i curta: «Plorem davant seu perquè l'estimem molt, quan marxi no ens veurà plorar». No estem acostumats a cap mena de comiat. No ens agraden, encara que siguin per un bé, els comiats costen. Per exemple, cada any les escoles, instituts, universitats, famílies, associacions o grups d'amics acomiaden companys i companyes que marxaran per continuar el seu camí.

Perdre la vida en soledat

Els temps difícils que hem viscut i estem vivim, per la covid, ens han fet la mala passada de no poder-nos acomiadar de moltíssimes persones que han perdut la vida en soledat. La pandèmia ens ha portat una de les més crues i neguitoses formes de comiat. Els comiats són viscuts com una pèrdua, les pèrdues són mals moments. Acomiadar-nos amb una certa alegria , cridant fort que ha estat bonic compartir pati. Compartir estones, és una bona manera d'acabar. Hi han grups humans que ho fan així, és la seva tradició. Celebrar els comiats.

Aquest març passat ens va deixar en Koga un judoca universalment conegut per la bellesa del seu judo. Koga va traspassar la singularitat per esdevenir un esportista conegut arreu del món. La seva destresa esportiva el van convertir en un artista del judo. La seva personalitat senzilla, afable i humana el va convertir en un gran mestre.

Koga, campió de campions

Més enllà dels resultats esportius Toshihiko Koga cercava la bellesa del seu esport. Koga, que era campió de campions, tenia clar «que s'havia de tenir sempre un esperit de gratitud vers els altres». «És amb els altres i per ells que progresses». Amb gratitud i tristesa ens acomiadem d'aquesta brillant i elegant persona. Gràcies per compartir amb tothom la teva passió i bondat Toshihiko.