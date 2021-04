La covid augmenta un 50% el risc de complicacions durant l'embaràs

Un estudi internacional amb participació de Vall d'Hebron demostra que la covid-19 augmenta en un 50% el risc de complicacions durant l'embaràs per a les mares i els nadons, com part prematur, preeclàmpsia (hipertensió arterial durant la gestació) o ingrés en UCI. És un perill més grsan del que s'havia constatat a l'inici de la pandèmia. «Alguns registres apuntaven que hi havia un augment de certes complicacions i aquest estudi hi posa la magnitud», destaca la doctora i investigadora de Vall d'Hebron Nerea Maiz. En el projecte INTERCOVID, coordinat per la Universitat d'Oxford, hi participen més de 100 investigadors de 43 centres, de 18 països de 4 continents, i més de 2.100 embarassades. Els resultats es publiquen a la revista ´JAMA Pediatrics'

La majoria de dones embarassades amb el coronavirus són asimptomàtiques, però les que tenen símptomes de la covid tenen més risc de complicacions. Així ho destaca la cap de Secció d'Obstetrícia de Vall d'Hebron, la doctora Anna Suy: «Entre un 75% i un 85% de les dones embarassades amb la covid-19 són asimptomàtiques, segons els estudis. Però les que sí que són simptomàtiques tenen més risc d'acabar ingressades i les que acaben ingressades tenen més risc d'acabar a una UCI i de necessitar ventilació mecànica. També, segons ele estudis, tenen més risc de mortalitat, tot i que els números absoluts són molt baixos».

L'estudi INTERCOVID mostra que el risc de patir complicacions durant l'embaràs amb la covid-19 augmenta un 50% en comparació a les dones que no han tingut la malaltia. Es tracta de complicacions relacionades amb la hipertensió, com la preclàmpsia, o prematuritat. «La prematuritat és provocada, no espontània; és a dir, no és que la dona es posi de part sinó que el part s'ha d'avançar perquè la situació de la mare o del bebè ho requereix», indica la doctora Maiz, investigadora del grup de Medicina Materna i Fetal del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Els investigadors també observen un augment d'ingressos a les UCI de les mares. En canvi, en les dones embarassades contagiades però asimptomàtiques, els investigadors han demostrat que el risc, tant per a la mare com per al nadó, és similar que el de les dones que no tenen el coronavirus.

L'estudi apunta que els nadons de dones amb la covid poden tenir gairebé tres vegades més risc de complicacions mèdiques greus i de ser ingressats en l'UCI neonatal, principalment a causa de l'increment dels parts prematurs. Els investigadors recalquen que aquests riscs augmentats mostren la necessitat de fer un seguiment estret de les dones embarassades amb covid-19 i els nadons per prevenir en la mesura del possible aquestes complicacions.

Tot i que un de cada deu nounats amb la mare amb covid també va donar positiu durant els primers dies postnatals, segons l'estudi, la lactància materna no sembla estar relacionada amb aquest augment d'infecció, indica el doctor Daniel Orós, de l'Hospital Clínic Universitari Lozano Blesa de Saragossa, l'altre centre de l'estat espanyol que hi ha participat. «El part per cesària podria estar associat amb un major risc de tenir un nounat infectat», assenyala.

La informació disponible fins ara sobre l'efecte de la covid-19 sobre l'embaràs era molt limitada. En una pandèmia per un virus conegut des de fa poc més d'un any, l'evidència científica s'ha de construir i tampoc havien passat prou mesos per conèixer aquests efectes durant l'embaràs.

Una pacient de Vall d'Hebron és Clara Figueras, que va tenir la covid-19 quan estava embarassada de 20 setmanes, durant la primera onada. En el seu cas, la covid va cursar de forma lleu i no va tenir complicacions. «Vaig tenir molt mal de cap i vaig tenir febrícula. Com que treballo aquí, em van fer la PCR i vaig donar positiu. Ens vam espantar molt, no se sabia res, era pocs dies abans que ens confinessin. Em van començar a fer el seguiment i em trucaven cada dia i cada mes em van fer una ecografia», recorda.