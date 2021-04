L'àcid hialurònic permet tractar lesions de tendons

Les lesions de tendons són molt freqüents sobretot en esportistes i persones que fan feines manuals. Moltes vegades el tractament és difícil, ja que hi ha casos en què canviant la manera de moure's o de treballar n'hi ha prou, però no sempre és així.

Cal destacar el fet que recentment s'ha afegit a l'arsenal terapèutic l'àcid hialurònic per al tractament de tendinopaties. És complementari a la fisioteràpia o a la cirurgia.

L'àcid hialurònic és una molècula que es troba dins l'organisme de forma natural i en constant regeneració. La seva missió és hidratar (retenir aigua a la pell i a altres teixits connectius) i lubricar (facilitar el moviment de les estructures articulars i musculars).

Estudis recents que s'han fet tant en animals com en humans, han permès arribar a les següents conclusions sobre l'administració de l'àcid hialurònic: Facilita el lliscament dels tendons. Redueix la formació d'adhesions entre estructures en el procés de cicatrització que es dona després d'esquinçaments, ruptures o cirurgies en tendons. Regenera les cèl·lules del tendó. Disminueix la inflamació. Redueix la degradació de l'àcid hialurònic produït pel propi organisme. Afavoreix la síntesi d'àcid hialurònic pel mateix organisme.

Són necessàries com a mínim dues administracions amb infiltracions d'alta precisió amb l'ajuda de tècniques d'imatge com ara l'ecografia. A Clínica Salvans a Manresa us oferim els tractaments més innocus per aconseguir el màxim impacte funcional. Apostem pel benestar de la forma més natural possible.