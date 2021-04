Patir coronavirus amb més afectació respiratòria agreuja els problemes neurològics posteriors

Les persones que pateixen una covid greu amb major afectació respiratòria després presenten més problemes neurològics. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi en el qual s'han analitzat els símptomes neurològics de llarga durada que pateixen els pacients que han hagut de ser ingressats a l'UCI. El 61'4% de les persones que han participat en l'estudi han mostrat una alteració neurològica durant la fase aguda de la malaltia, i al cap de sis mesos de rebre l'alta, encara pateixen alguna complicació associada, però en la majoria dels casos, aquests trastorns desapareixen quan se supera el mig any, per la qual cosa tot indica que la covid-19 no afectaria el sistema nerviós central ni perifèric.

La investigació apunta que la majoria dels pacients que en la revisió neurològica del mig any encara mostren manifestacions clíniques, que són conseqüència de la infecció, són els que van estar ingressats a l'UCI amb menys de 90% de saturació de l'oxigen o alteracions dels paràmetres dels gasos arterials.

D'aquestes complicacions, les més habituals són els trastorns d'atenció (57'3%), l'absència de gust i olfacte (45'3%); migranyes (34,6%) i la síndrome post-traumàtica, en la que símptomes com l'ansietat, la por o la depressió poden perllongar-se durant més temps. No obstant això, en la majoria dels casos, aquests trastorns desapareixen quan se superen els sis mesos, de manera que «tots els resultats indiquen que la covid no afectaria el sistema nerviós central ni perifèric», asseguren els investigadors.