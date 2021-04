Prendre un 10% més d'aliments ultraprocessats augmenta un 11% el risc de càncer colorectal

Consumir aliments i begudes ultraprocessats pot augmentar el risc de desenvolupar càncer colorectal, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. La recerca conclou que un 10% més d'ingesta d'ultraprocessats augmenta un 11% el risc de desenvolupar aquest tipus de càncer. Els investigadors van analitzar si aquests aliments i begudes es podien associar amb dos tipus més de càncer: no van trobar relació amb el de pròstata i, en el cas del de mama, van trobar més risc entre exfumadores i fumadores actuals.

Els ultraprocessats suposen entre el 25% i el 50% de la ingesta energètica. Són formulacions industrials amb més de cinc ingredients, que acostumen a contenir substàncies afegides com ara sucre, greixos, sal i additius. Per exemple, les begudes ensucrades, els aliments precuinats o la brioixeria industrial. Diversos estudis han relacionat el consum d'aliments i begudes ultraprocessats amb factors de risc per a la salut, malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2 i major risc de mortalitat prematura. Pel que fa a la relació amb el càncer, hi ha pocs estudis i no són del tot concloents.

L'estudi analitza si el consum d'aquest tipus d'aliments i begudes s'associa a un major risc de desenvolupar càncer colorectal, de mama o de pròstata. Amb aquest objectiu, els investigadors van dur a terme un estudi de casos i controls amb 7.843 persones adultes. La meitat tenien diagnòstics de càncers colorectal (1.852), de mama (1.486) o de pròstata (953) i l'altra meitat eren persones amb les mateixes característiques però que no havien desenvolupat la malaltia.