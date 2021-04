Salut impulsa una campanya per fomentar la vacunació contra la covid-19

El Departament de Salut ha llançat una campanya publicitària per fomentar la vacunació contra la covid-19 i conscienciar la població que no viu el virus «de tan a prop». Amb el lema És el moment de fer el gest que estàvem esperant, hi participen diverses cares conegudes com el doctor Antoni Trilla, el periodista Ramon Pellicer, la model Judith Mascó, l'exfutbolista Pichi Alonso o el cineasta Ventura Pons. Tots s'aixequen el jersei o la camisa per mostrar un braç disposat a la punxada del vaccí.

En paral·lel, Salut informa que s'està avançant en la vacunació per franges d'edat i convida la ciutadania a donar-se d'alta al portal ´La Meva Salut' per donar un número de mòbil i ésser localitzats per rebre la vacuna.

Donar-se d'alta a La Meva Salut

«Dona't d'alta i actualitza el número de telèfon mòbil per assegurar-te que t'avisem quan arribi el torn de la teva franja d'edat», s'insisteix en la campanya de conscienciació, que compta amb cartells publicitaris i un espot de 30 segons per a televisió, YouTube i xarxes socials. Salut assenyala que es tracta només de la primera fase d'una campanya que anirà evolucionant amb noves peces de comunicació «amb l'objectiu d'informar cadascuna de les franges d'edat que ha arribat el seu torn i adreçar-los a demanar cita». De fet, el mateix secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha apostat aquest diumenge per reforçar la conscienciació en alguns segments de la població per mostrar que la vacunació és «necessària» i «funciona».

Ritme de vacunació a Europa

Gairebé un 10% dels ciutadans de la Unió Europea està totalment immunitzat contra la covid-19 i un 26,5% té almenys la primera dosi, segons les darreres dades del Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties (ECDC, segons les seves sigles en anglès). Pràcticament tots els països del bloc europeu avancen al mateix ritme, excepte Hongria i Malta, que han vacunat amb una dosi més del 40% dels seus habitants. Com la gran majoria d'estats de la UE, Espanya ha posat la primera dosi a més del 27% de la població i un 10% d'aquesta té la pauta completa. Només dos països al club europeu s'estan quedant enrere amb menys del 15% dels ciutadans protegits per una dosi: Bulgària i Letònia.

En general, els socis europeus estan optant per un cert equilibri entre avançar amb la vacunació de la primera dosi i completar la pauta completa. Finlàndia, però, se surt d'aquest esquema i ha prioritzat les primeres injeccions. Així, gairebé un 35% dels finlandesos ja tenen la primera dosi, però només el 3,5% la segona.

La vacunació ha agafat velocitat a la UE a l'abril amb l'arribada de més vacunes. En un mes la proporció de vacunats amb una dosi ha augmentat més de 10 punts passant del 15,9% al 26,5%.