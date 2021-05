Alerten del risc per a la salut de tatuar-se en determinades parts del cos

Estàs pensant fer-te un tatuatge? El 'boom' dels tatuatges va tenir lloc a finals dels anys 90. El que fins llavors es veia amb mals ulls, es va convertir en una autèntica revolució de la tinta en la pell. La democratització del 'tatoo' ha fet que la gent explori en diferents parts del seu cos aquesta tècnica, a la recerca de l'originalitat o l'exclusivitat. No obstant això, hi ha zones en les quals és molt perillós tatuar-se perquè poden originar greus problemes de salut. Per això, és important conèixer quins són els riscos que comporta la tinta en certes àrees del cos.



Globus oculars

La vista és un dels nostres principals sentits, la que ens ofereix una referència del món i tatuar-se els globus oculars no és bona idea. Entre els greus problemes de salut que pot ocasionar estan les infeccions, els danys parcials o permanents en els ulls, la falta de lubricació... També es poden produir irritacions, inflamacions, transmissió de malalties... Però, sens dubte, la pitjor de les conseqüències és la ceguesa.



Pigues

S'han d'evitar els tatuatges en les zones de pigues, o damunt d'ells, perquè la tinta del tatuatge impedeix veure si aquests són normals o no, o indicatius que pot haver-hi melanoma. Així ho explica en una entrevista amb Infosalus, la doctora Natalia Jiménez Gómez, del Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Ramón y Cajal de Madrid.



Lumbar

D'altra banda, la dermatòloga sosté que existeix cert temor amb els tatuatges situats en la zona lumbar, on es col·loca l'epidural, perquè una punció sobre una zona tatuada pot desplaçar cap a l'interior partícules de pigment i aquestes podrien arribar a la medul·la espinal.

Això sí, l'experta destaca que existeix una manera que això succeeixi, i és evitant la punció directa, fent una incisió amb el bisturí molt petita, la qual cosa farà que se salti la zona de la tinta, de manera que s'impedirà que les partícules de la tinta passin a la medul·la.



Boca



Un dels llocs de moda per tatuar-se és a l'interior de la boca, com ho porta Miley Cyrus. Per què és una mala idea? Perquè en tractar-se d'una zona que sempre està humida i en contacte amb les dents, amb el menjar i la beguda, és molt fàcil que s'infecti.



Zones doloroses

Certes parts del cos són molt doloroses a l'hora de tatuar i la seva recuperació sol ser molt angoixant: genitals, crani, costelles... Pensar bé on situar el tatuatge ens pot estalviar molt patiment.

Les cures després de realitzar-se un tatuatge són molt importants. L'any passat van saltar les alarmes davant els tatuatges i com aquests podien arribar a perjudicar la salut, advertint dels riscos que generen en el sistema immunològic. No obstant això, des de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venerología (AEDV) van cridar a la calma.

"És ben conegut que, en l'instant de realitzar-se un tatuatge, bona part de la tinta allotjada en la dermis inicia de manera natural un llarg i complex viatge, a vegades de diversos anys de durada, a bord dels macròfags i amb destinació als ganglis i altres òrgans del sistema limfàtic", precisa.

"No obstant això, fins al moment no existeixen evidències que la presència d'aquests pigments en els ganglis limfàtics ocasioni algun tipus de patologia, malgrat les altes concentracions d'hidrocarburs policíclics aromàtic (PHA) allí oposats", remarca la AEDV.

Sobre la possibilitat que els tatuatges puguin desenvolupar un major risc de càncer, subratllen que les tintes negres són " potencialment cancerígenes" pel seu alt contingut en hidrocarburs aromàtics, però afegeix que "no hi ha cap dada que demostri que això generi més casos de càncer o problemes de salut en la vida real".

D'altra banda, assenyala que les cures després de realitzar-se un tatuatge també són molt importants perquè aquests poden implicar infeccions superficials en la pell com els impetígens. Després sosté que es trobarien les dificultats pròpies de cada individu, com l'ésser al·lèrgic a la tinta del tatuatge, que té lloc generalment en aquells tatuatges fonamentalment de color vermell, o simplement a un color determinat.