Què és la síndrome d'Asperger i quins famosos la tenen?

Malaltia o senyal d'èxit. La síndrome d'Asperger es debat entre aquestes dues aigües. La veritat és que estem parlant d'un trastorn del desenvolupament que s'inclou dins l'espectre autista, i que afecta la interacció social recíproca, la comunicació verbal i no verbal, una resistència per acceptar el canvi, inflexibilitat del pensament així com tenir camps d'interès estrets i absorbents. Aquesta és la part negativa. Pel que fa a la positiva cal veure quins personatges rellevants de la nostra societat el pateixen. Elon Musk, el magnat i fundador de Tesla, ha sigut l'últim a revelar que pateix aquesta síndrome.

L'Asperger com a tal es va començar a identificar el 1981, quan la doctora Lorna Wing el va anomenar així en reconeixement al treball del doctor Hans Asperger, que havia descrit aquesta pauta de conducta el 1943. Aquest trastorn provoca una alteració neurobiològica i s'identifica també en el marc dels trastorns de l'espectre autista. Els que el pateixen no tenen majoritàriament retards en el desenvolupament lingüístic ni altres pertorbacions clíniques, i fins a 1992 es definia com un autisme d'altes capacitats, amb un quocient intel·lectual superior a la mitjana.

Les persones que pateixen la síndrome solen tenir dificultats per entaular i mantenir relacions de parella estable, ja que les habilitats socials no són el seu punt fort. La seva tendència a utilitzar la lògica pot fer que arribin a un nivell molt alt en les seves capacitats professionals. Molts es caracteritzen per la seva brillantor. No és estrany que moltes persones que han sigut diagnosticades amb aquesta malaltia hagin aconseguit grans èxits. L'actor Anthony Hopkins, l'activista Greta Thumberg, el cineasta Steven Spielberg, l'artista Andy Warhol, l'actor Keanu Reeves, el dissenyador de videojocs (Pokémon )Satoshi Tajiri, el Nobel d'economia Vernon L. Smith i l'amo de Microsoft Bill Gates, entre altres, han sigut diagnosticats amb la síndrome d'Asperger. Elon Musk és l'últim a afegir-se a aquest selecte grup d''afectats' per la malaltia.