Els Estats Units autoritzen la vacuna de Pfizer per a nens de 12 a 15 anys

L'Administració de Fàrmacs i Aliments dels EUA (FDA, en anglès) va concedir aquest dilluns autorització per a l'ús d'emergència a la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer per a adolescents de més de 12 anys. D'aquesta forma, la FDA va actualitzar el permís que va donar a Pfizer el desembre passat, quan només la va autoritzar per a majors de 16 anys. «L'ampliació de l'autorització per a ús d'emergència de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer-BioNTech és una mesura significativa en la lluita contra la pandèmia», es va felicitar la comissionada en funcions de la FDA, Janet Woodcock. La comissionada va assegurar, també, que «pares i tutors poden estar segurs que l'agència ha portat a terme una revisió rigorosa i exhaustiva de totes les dades disponibles» abans de prendre la decisió d'autoritzar la vacuna per a adolescents.

El Canadà es va convertir la setmana passada en el primer país del món a autoritzar el preparat de Pfizer per a majors de 12 anys, després que la farmacèutica anunciés a finals de març una eficàcia del 100% en un estudi a 2.260 individus en aquest grup d'edat. Pfizer era l'única vacuna de les tres autoritzades per la FDA als Estats Units (les altres dues són la de Moderna i la de Johnson & Johnson) que estava disponible per a adolescents de 16 i 17 anys.

Segons dades dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, en anglès), més de 2,4 milions d'aquests adolescents al país havien rebut fins aquest dilluns almenys una dosi del preparat de Pfizer. Pfizer també ha iniciat assajos clínics de la vacuna en nens d'entre 6 mesos i 11 anys.

Segons els experts, la immunització de nens, que suposen al voltant d'un 20% de la població dels EUA, és essencial per posar fi a la pandèmia de coronavirus, i assenyalen que és poc probable que el país arribi a la immunitat col·lectiva fins que els menors siguin també vacunats.

Fins ara, 152,8 milions de nord-americans (un 46% de la població) han rebut almenys una dosi de la vacuna.