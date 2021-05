Només 30 dones s'han vacunat a Catalunya estant embarassades

Un total de 30 dones s'han vacunat de la covid-19 a Catalunya estant embarassades, informa Salut a l'ACN. Tot i que les vacunes de la covid no estan contraindicades en les embarassades, ja que no hi ha indicis de cap problema de seguretat, tampoc hi ha evidència suficient per recomanar-les de forma general. Fins ara només s'han pogut vacunar embarassades sanitàries o de col·lectius essencials i el protocol recull que si una dona es troba molt exposada o té un alt risc de complicacions de la covid, es pot plantejar en una valoració de risc-benefici. Experts destaquen a l'ACN la importància de balancejar riscs i beneficis i confien que quan la vacuna arribi als grups d'edat de la majoria d'embarassades -a partir del juny- hi hagi més dades.

El Departament de Salut indica que s'han registrat 30 vacunes a la història clínica (eCAP) en què s'ha notificat que la dona estava embarassada. Es tracta d'un nombre ínfim en comparació als més de 3 milions de dosis de la covid-19 que s'han administrat a Catalunya.

La vacuna encara no ha arribat als grups d'edat de les embarassades, tot i que ho farà en les properes setmanes, i fins ara només hi han optat les dones que pertanyen a col·lectius que s'han prioritzat en la immunització, com treballadores de residències, sanitàries, docents o policies. En la majoria de casos s'ha optat, si era possible, per allunyar-les de la primera línia d'exposició. Segons l'estratègia de vacunació, també s'han pogut vacunar les que tenen un alt risc per tenir una patologia greu.

"El que sí que podem dir és que no està contraindicat vacunar-se i que estaria indicat en persones gestants que treballen a primera línia o que tenen malalties com diabetis pregestacional, cardiopatia materna, obesitat mòrbida, nefropaties, afeccions respiratòries greus, hipertensió arterial o immunosupressió. En aquests casos poden tenir més complicacions a l'hora de contraure la covid en l'embaràs, sobretot el tercer trimestre, i per tant el benefici seria major", destaca la presidenta de l'Associació Catalana de Llevadores, la llevadora i doctora Gemma Falguera.

"A dia d'avui, la indicació per vacunar-se només la tindrien les dones que tenen molt alt risc perquè treballen a primera línia de covid o elles són de molt mal risc per tenir una malaltia. I tot i així, hauríem de valorar el risc i el benefici. No tenim dades en embarassades, hem d'esperar", assenyala la cap de Secció d'Obstetrícia de Vall d'Hebron, la doctora Anna Suy, que afegeix: "En teoria el risc és molt baix i és molt probable que acabin sent segures en les dones embarassades, però ara com ara no ho sabem".

En altres països, com al Regne Unit, el criteri ha estat similar. El genetista i professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Universitat de Leicester Salvador Macip explica que la recomanació ha estat que les dones embarassades es vacunessin si estaven en situacions de risc i de moment no s'ha vist cap complicació especial. "Per prudència no s'ha recomanat vacunar les embarassades per sistema, però cada vegada veiem més que le covid dona complicacions a les embarassades. És a dir, hi ha molt més risc de patir problemes amb la covid que amb la vacuna. Per tant, s'està recomanant que les embarassades es comencin a vacunar. És una qüestió d'avaluar els possibles riscs", indica.



Lactància



En la lactància, els experts assenyalen que el criteri general és que les dones es puguin vacunar. També destaquen que alguns estudis mostren que la mare pot traspassar anticossos al nadó, de manera que seria beneficiós per protegir-lo.

El protocol de Salut indica que, si bé tampoc hi ha dades sobre els possibles efectes durant aquest període, ni sobre la producció de llet ni sobre el lactant, les vacunes d'ARN missatger (ARNm) -Pfizer i Moderna- no es considera que suposin un risc per al nadó durant la lactància. El protocol assenyala que pot rebre la vacuna una mare que alleta i que forma part d'un grup en què es recomana la vacunació per l'alta exposició o que tingui molt risc de complicacions de la malaltia causada pel coronavirus.



Falten dades



Aquesta manca de dades és perquè en cap dels estudis per validar les vacunes s'han introduït gestants, ja que precisament l'embaràs sol ser un motiu d'exclusió d'assajos de fàrmacs. Actualment hi ha dades molt preliminars d'estudis que s'han posat en marxa per comprovar l'eficàcia i seguretat de les vacunes en dones embarassades, però encara no han finalitzat.

També s'han reunit dades de dones que no sabien que estaven embarassades en el moment de rebre la dosi o bé que es van vacunar voluntàriament, però no ha estat en el marc de cap estudi sistematitzat. A més, cal tenir present que, per una qüestió de temps, les dones que ja han tingut el fill es van vacunar en els darrers mesos d'embaràs. Tota aquesta casuística fa que els científics recalquin que, de moment, no hi ha evidència suficient per assegurar que no hi ha problemes de seguretat.

Els experts confien que quan arribi el moment de vacunar de forma massiva els grups d'edat de les embarassades hi haurà més dades, tant d'estudis que estiguin més avançats com de dones d'altres països on sí que s'han vacunat. La doctora Suy assenyala que hi ha moltes preguntes sense resposta encara, ja que no només es tracta de validar-ne la seguretat, sinó quin tipus de vacunes poden ser més eficaces i el millor moment per posar-les.



L'opinió de l'OMS i l'EMA



Ni l'Organització Mundial de la Salut i ni l'Agència Europea de Medicaments han modificat la seva opinió sobre l'ús de les vacunes en dones embarassades fins ara.

L'OMS desaconsella vacunar les dones embarassades "a menys que els beneficis superin els potencials riscos, com per exemple en treballadores sanitàries més exposades o en dones amb patologies de risc". L'OMS no veu inconvenient en vacunar les dones en període de lactància.

L'Agència Europea de Medicaments, el regulador de referència per a Catalunya, veu "limitats" els estudis sobre els efectes de les vacunes contra la covid-19 en dones embarassades. De totes maneres, deixa en mans dels professionals sanitaris valorar "els beneficis i riscos" d'administrar el vaccí a les embarassades.

"Necessitem més dades sobre la vacunació de les embarassades", diu l'EMA a l'ACN preguntada per aquesta qüestió.

Des de l'agència asseguren que és un àmbit "d'especial interès" i que estan en contacte amb altres reguladors per obtenir dades sobre la seguretat de les vacunes per a aquest col·lectiu.



Canvis als EUA



El Centre per al Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units va recomanar a finals d'abril vacunar les embarassades amb Pfizer i Moderna arran d'un estudi positiu sobre la seva seguretat. Els investigadors no han detectat problemes entre les més de 35.000 embarassades que han participat en l'estudi.

També Bèlgica ha decidit aconsellar la vacunació amb Pfizer i Moderna i, fins i tot, ha establert que les embarassades siguin un col·lectiu prioritari. Tanmateix, el govern belga diu que la seva vacunació s'ha de decidir cas per cas tenint en compte si "els beneficis superen els riscos".

Al Regne Unit les autoritats permeten la vacunació de les embarassades, que han de rebre preferiblement Pfizer o Moderna.