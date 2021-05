La disminució de la producció d'estrògens i progesterona en el cos d'una dona, que se sol iniciar entre els 45 i els 55 anys, amb la menopausa, suposa canvis que, amb la informació adequada, es poden suportar molt bé. Una vivència en positiu d'aquesta etapa en la salut femenina és la proposta de la primera de les Jornades Cuida't, Dona que la Fundació Corachan dedica a la salut femenina a partir dels 45 anys.

Els ginecòlegs Andrea Gascón i Lluís Amat, la psicòloga Raquel Roizner i la sexòloga Raquel Campos van ser els ponents de la jornada. Després de la seva inauguració, a càrrec del director assistencial de Clínica Corachan, Ferran Cachadiña, els especialistes en salut van abordar temes de gran interès vinculats a la menopausa, com el perquè d'alguns dels principals canvis que comporta, com es presenten i de quina manera poden abordar-se.

Andrea Gascón, ginecòloga de l'Institut Cortadellas i membre de Corachan Dona va introduir la manera en com apareixen els primers símptomes de la menopausa, en la denominada perimenopausa i com adaptar-se de manera proactiva per a disminuir el seu impacte en la salut. Gascó va repassar els símptomes més freqüents, com els fogots, les alteracions del somni i la sequedat vaginal, el major risc de patir osteooporosis i les alteracions en el sistema cardiovascular –augment de tensió i colesterol-. I a més d'exposar recomanacions per prevenir-ho, com no fumar ni prendre begudes alcohòliques i portar una dieta rica en omega tres, calci i magnesi entre altres reforços, va aconsellar realitzar exercici físic.

Teràpia hormonal substitutiva

La ginecòloga va presentar la teràpia hormonal substitutiva, és a dir, l'aportació d'estrògens i progesterona amb pastilles, pegats o cremes, recomanada per a casos d'alta intensitat dels símptomes o menopausa precoç, abans dels 45 anys. Va parlar del seu efecte protector dels ossos i d'estudis que relacionen aquesta teràpia amb una certa reducció del risc de patir Alzheimer. No són –va dir- candidates a ella dones amb antecedents de trombosis, lupus eritematós sistèmic, malalties del fetge o càncer de mama o d'endometri.

Sobre el maneig dels problemes del sòl pelvià va parlar el ginecòleg Lluís Amat, que va aconsellar els exercicis de Kegel –intentar tallar la micció o tancar tots els orificis genitals- per a enfortir aquesta musculatura i mantenir així fortes les estructures òssies, musculars o lligamentoses que sostenen l'úter, el recte, la bufeta, la vagina i la uretra, i que capaciten per a mantenir relacions sexuals i la continència urinària. També va recomanar el manteniment d'una dieta correcta per a evitar el sobrepès, l'esport de manera periòdica, amb ioga, Pilates, bicicleta o natació com a activitats més indicades, evitar tabaquisme i controlar el restrenyiment menjant molta fibra i hidratant-se bé.

La consulta al ginecòleg confirmarà si el tractament conservador per a aquesta mena de problemes és suficient o si cal recórrer a alternatives quirúrgiques per a salvaguardar la funcionalitat del sòl pelvià.

Treure bon partit a la nova etapa

Es tracta de gaudir d'una bona qualitat de vida, i això passa també per la predisposició mental a adaptar-se de la millor manera als canvis i treure partit a la nova etapa vital. Començant per considerar-la una etapa més, i tal com va afirmar en la seva intervenció la psicòloga clínica de Clínica Corachan Raquel Roizner és un bon moment per a “fer una revisió de vida i un repàs al compliment de propòsits vitals”. Entendre l'envelliment com a part de la vida també és clau, com ho és també saber aprofitar els avantatges d'aquesta edat madura, que són: l'experiència, tenir més recursos per a gestionar situacions que se'ns plantegen, la possibilitat de fer activitats que deixem aparcades o reinventar-se, sempre conscients que mai és tard per a fer allò que ens pugui fer feliç.

Poder acudir a la consulta d'un professional de la psicologia i que ens expliqui en què consisteix aquesta etapa per a entendre molt millor el moment ajudarà. També integrar com una cosa molt certa que “ser atractives no sols és una cosa física, una mirada, un somriure, la nostra manera de ser, també. Comptem amb atractius externs i interns, per això és fonamental aprendre a cuidar-nos i a voler-nos”.

L'aportació final a la jornada la va fer la sexòloga Raquel Campos, que va advertir que els consells sobre sexualitat no són vàlids per a totes les dones. Cadascuna –va dir- té la seva història i el seu moment, però va voler remarcar que “som éssers sexuats des que naixem fins que morim”. Amb això desmuntava el mite de la fi de la sexualitat amb la falta d'estrògens. “L'única cosa que canvia és com vivim aquesta sexualitat”, va apuntar. I quant a problemes de dolor que sí que poden aparèixer, durant la penetració, a causa del canvi hormonal i la sequedat i menys elasticitat vaginal, la sexòloga va precisar la idoneïtat de múltiples solucions com a lubrificants, tractaments hormonals o teràpies regeneratives amb làser o plasma, entre altres mesures. Campos va tancar la seva intervenció recordant que l'objectiu de la sexualitat no és el coit ni la penetració, sinó el plaer, la comunicació i intimitat amb la parella, i que parlar de sexualitat i desmitificar-la és important. Com a éssers sexuats, “comptem amb aquesta eina tan fàcil de gratificació que el nostre cos ens dona, i cal aprofitar-la”.