Investigadors del Centre d'Investigacions Oncològiques (CNIO) i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) han descobert que una activació excessiva de la proteïna RANK - inciadora del càncer de mama - pot repercutir de diferents formes en les cèl·lules mamàries. En les fases més inicials del càncer activa la senescència, que té un efecte protector i retarda l'aparició dels tumors. Per contra, en les fases més avançades afavoreix l'acumulació de cèl·lules mare en el teixit mamari, promovent el creixement del tumor i una major agressivitat. Els resultats de l'estudi, liderat per la investigadora Eva González-Suárez, s'han publicat aquesta setmana a la revista 'Developmental Cell'.

Els autors descriuen al llarg de l'article com passa aquesta doble activació. Per demostrar-ho, ho han estat treballant amb ratolins, que produïen grans quantitats d'aquesta proteïna en les cèl·lules epitelials del teixit mamari. "Veiem que alts nivells de la proteïna RANK indueixen senescència i alhora una acumulació de cèl·lules mare, el que en principi sembla contradictori, però no ho és", ha explicat González-Suárez.

Les proteïnes RANK han estat vinculades a la remodelació del teixit dels ossos i el seu bloqueig mitjançant inhibidors, s'ha mostrat efectiu per al tractament de patologies relacionades amb els ossos com l'osteoporosi i les metàstasis.

Aquestes proteïnes també participen en el desenvolupament de la glàndula mamària, que ocorre fonamentalment en les dones durant la pubertat, l'embaràs i el cicle menstrual en resposta a hormones sexuals. Quan aquestes proteïnes no funcionen correctament, les cèl·lules mamàries comencen a dividir-se i multiplicar-se descontroladament.

González-Suárez descrivia per primera vegada el 2010 el paper clau d'aquesta proteïna en el desenvolupament del càncer de mama i proposava que la inhibició farmacològica mitjançant inhibidors podria prevenir el càncer de mama. "Demostràvem el seu potencial terapèutic per al tractament de tumors de mama, tant pel seu paper en les cèl·lules tumorals com per una reactivació de la resposta immune" indica la investigadora.

Pel que fa a la senescència, es tracta d'un procés associat històricament a la protecció de les cèl·lules i els teixits. En l'actualitat se sap que, a més del seu paper protector davant el desenvolupament de malalties com el càncer, pot ser una arma de doble tall i afavorir processos patològics; per exemple, en obesitat i diabetis, juga a favor de la malaltia, augmentant la resistència a la insulina i la inflamació.

En el treball publicat els investigadors han descobert que, en fases inicials del càncer de mama, nivells alts de RANK en l'epiteli mamari en ratolins indueixen senescència i un retard en el desenvolupament dels tumors. Per contra, en fases més avançades dels tumors, la senescència afavoreix l'acumulació de cèl·lules mare en el teixit mamari, el que provocava un major creixement tumoral i agressivitat.

Estudis anteriors realitzats per González-Suárez i altres grups d'investigació apunten que els inhibidors de RANK podrien prevenir el càncer de mama i millorar el pronòstic de les pacients. "Actualment estan en marxa assaigs clínics preventius amb aquest tipus de compostos en un subgrup de dones que tenen un risc elevat de desenvolupar tumors de mama", explica González-Suárez.

Aquest treball ha estat finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, l'Institut de Salut Carlos III, el Fons Europeu per al Desenvolupament Regional, el Consell Europeu de Recerca i la Fundació La Marató de TV3.