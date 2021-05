Cal reconèixer que les estries són d'aquestes coses que a moltes persones ens porten pel camí de l'amargor. Però, amb els anys, hem après a viure amb elles.

Abans de res, hem de tenir en compte que únicament amb cosmètica és molt difícil eliminar les estries, sobretot les que ja estan assentades, les blanques.

No obstant això, el que sí que podríem és reduir la seva aparença i, sobretot, avançar-nos i prevenir la seva aparició per a lluir, no sols una pell més uniforme i bonica, sinó que farem que estigui més flexible. I és que les estries no deixaran de ser trencaments de les fibres i, per tant, l'estat dels nivells de col·lagen i elastina seran decisiu la seva aparició.

Com bé sabem, existeixen diferents causes per les quals apareixen les estries, des dels canvis hormonals, als canvis de pes bruscos, o alguns medicaments. A tot això, cal sumar la predisposició genètica que sempre juga el seu propi paper.

A més, d'altra banda, també sabem que les estries tenen diferents fases: quan estan vermelles o blanques. Si es troben en les primeres fases, el millor consell que us podríem donar és que acudiu a un dermatòleg, ja que podria prescriure-us algun producte amb àcid retinoic que ajuda a tractar-les. Això sí, no és apte per a embarassades. També ens pot ajudar la centella asiàtica, que és un estimulant cel·lular que incrementa la producció de fibres de col·lagen i elastina; la rosa mosqueta; l'àcid hialurònic; o el lactat amònic, així com el dexpantenol.