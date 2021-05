Des del confinament, molts nutricionistes han adaptat les recomanacions que fan als seus clients. Hem estat uns mesos sense moure'ns gaire i com que hem reduït l'exercici físic ens costa més mantenir-nos en el nostre pes ideal. És per això que molta gent intenta compensar la falta d'esport amb una alimentació més sana i saludable.

Els nutricionistes vénen insistint des de fa mesos, a més, que és fals això que l'esmorzar (en aquest enllaç descobriràs un esmorzar per perdre pes sense passar gana) o el sopar siguin els menjars més importants del dia. De fet l'única cosa que s'ha demostrat important és el nombre total de calories que ingereixes durant una jornada. Per aprimar-te no cal seguir cap dieta massa estricta o passar molta fam. El que cal fer és aconseguir un dèficit calòric. És a dir: cal ingerir menys calories de les que es consumeixen.

Ni més ni menys. I per a això compten tant les calories que es gasten quan fas exercici com les que deixes d'ingerir.

Un altre dels tòpics contra els quals cal lluitar, segons aquests especialistes, és aquell que diu que menjar fruita (sobretot a la nit), engreixa perquè té molts sucres. Tot al revés. Diversos nutricionistes posen l'accent en com de bo és el consum de la maduixa (en aquest enllaç pots saber els beneficis que tenen per a la salut), una fruita que cada vegada és més fàcil de trobar als supermercats (la seva temporada comença ara) i que podries menjar tots els dies. Aquest aliment està format gairebé en un 85 per cent per aigua i per això t'omplirà molt sense sumar més calories de les que necessites per aconseguir l'objectiu d'aprimar-te.

El confinament tindrà importants conseqüències en la salut i és fonamental mantenir el pes no només per una qüestió estètica sinó també per evitar l'obesitat, causada fonamental per l'abús de greixos i sucres. Salut per davant de tot, res a veure amb lluir el margalló la cintura a la platja.