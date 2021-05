Un 80% de la població dels països desenvolupats pateixen lumbàlgia un cop a la vida, i d’aquest percentatge un 20% és crònica.

Actualment es disposa d’un ampli ventall de tractaments per a la lumbàlgia: farmacològics i/o també tractaments mínimament invasius localitzats directament al punt de la malaltia que són de gran ajuda.

És imprescindible recórrer a petits trucs que augmenten molt la qualitat de vida de les persones amb lumbàlgia. Si ets una de les persones afectades, el metge et pot recomanar també fisioteràpia i/o teràpia ocupacional.

Consells per millorar el dia a dia

• Respirar profundament: quan notis el dolor, la resposta normal és tibar el cos. Intenta visualitzar que l’aire va la zona dolorosa. Això t’ajudarà a relaxar-te. També pots utilitzar altres tècniques de relaxació com la meditació.

• Organitzar els dies sense dolor: els dies que et trobis més bé, no intentis recuperar la feina acumulada per culpa del dolor que tenies. T’has de preguntar: «És factible tota l’activitat que m’he proposat?», això et donarà pau. És la clau per fer activitat sense empitjorar la lumbàlgia. A Clínica Salvans, especialistes en dolor muscular i articular, a Manresa, disposem d’una àmplia bateria de tractaments, des dels més sofisticats fins als petits detalls que marquen la diferència.