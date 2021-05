Les morts per cardiopatia isquèmica causada per llargues jornades laborals han crescut un 42% del 2000 al 2016, segons apunta un estudi de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització Internacional del Treball (OIT) publicat a Environment International. Segons l’informe, les jornades aborals de 55 hores o més a la setmana van causar 745.000 defuncions per accidents cerebrovascular i cardiopatia isquèmica el 2016, una xifra un 29% superior a la registrada l’any 2000. Les dades d’ambdós organismes indiquen que 398.000 persones van morir per accident cerebrovascular i 347.000 per cardiopatia isquèmica l’any 2016, el que suposa un increment del 19% en el primer cas respecte a l’any 2000, i del 42% en el cas del segon.

L’estudi de l’OMS i l’OIT conclou que treballar 55 hores o més a la setmana augmenta un 35% el risc de tenir un accident cerebrovascular respecte a les persones que treballen entre 35 i 40 hores a la setmana. En el cas de cardiopatia isquèmica, l’increment del risc és del 15%.

Segons l’estudi, els problemes de salut atribuïts a la feina són més significatius en els homes, ja que representen el 72% de les persones mortes.