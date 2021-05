Patir fibromiàlgia vol dir patir dolor muscular, fatiga, cansament, rigidesa, trastorns del son, deteriorament cognitiu, ansietat, depressió, trastorns gastrointestinals... Les dones són més propenses que els homes a patir fibromiàlgia, els tractaments de la qual no són curatius perquè es desconeixen les causes. Són tractaments dirigits a alleujar els símptomes dels pacients. Per guanyar qualitat de vida, hi ha una medicina complementària que hi ajuda. Es tracta d’un tractament natural amb efectes sorprenents. Els pilars per al tractament natural de la fibromiàlgia són quatre:

Suplementació ortomolecular: s’ha comprovat en pacients amb fibromiàlgia la manca d’algunes vitamines, minerals i oligoelements, descens de nivells de serotonina o dèficits enzimàtics (DAO, NADH).La nutrició ortomolecular estudia les deficiències de nutrients i determina les quantitats òptimes per a cada individu. Un organisme que disposa de tots els elements necessaris per a les seves funcions correctament serà capaç de desintoxicar, regenerar-se i establir un òptim estat de salut físic i mental.

Alimentació: hi ha aliments que poden empitjorar els símptomes: alcohol, begudes carbonatades, aliments processats, carns vermelles i embotits, llet de vaca i derivats, sucre, fregits i farines refinades. Cal consumir fruita, verdura, aliments rics en greixos saludables, rics en vitamina D, en calci i magnesi. També es bo introduir als plats cúrcuma, gingebre i pebre negre, potents antiinflamatoris i desintoxicants de fetge.

Cura psicoemocional: símptomes derivats de la fibromiàlgia com el dolor muscular, la fatiga, el cansament, l’insomni o el llarg procés de diagnòstic de la malaltia, pot causar estats d’ansietat i depressió que agreugen els símptomes de la fibromiàlgia.

Exercici físic adequat: tot i que el dolor i la fatiga associats a la fibromiàlgia dificulten fer exercici i realitzar tasques de la vida diària, és fonamental mantenir-se actiu físicament.L’exercici aeròbic regular millora el dolor, les funcions i la qualitat de vida en general. Exercicis adequats poden ser practicar una activitat aeròbica de baix impacte, caminar, nedar, anar en bicicleta i fer exercicis aeròbics en l’aigua.