Un estudi dut a terme pel centre Dexeus Dona ha detectat que la prevalença de la infecció per clamídia (CT) entre les dones de 18 a 24 anys és del 4,5%. L'estudi, que ha pres mostres de 516 pacients que acudien al centre privat per majoritàriament fer-se una revisió ginecològica, conclou també que la prevalença de la infecció d'aquesta infecció de transmissió sexual (ITS) augmenta d'acord amb el nombre de parelles sexuals del darrer any així com la infecció per Virus del Papil·loma Humà (VPH). En concret, la relació entre la infecció per CT i la infecció per VPH era del 34,8% en les participants amb clamídia versus el 8,7% en les participants que no la tenien.

Les autores de l'estudi alerten que la prevalença de la clamídia entre dones joves menors de 25 és probablement més alta, ja que les dades publicades es limiten a dones que han acudit a un centre privat mentre que la majoria de dones d'aquesta edat no acudeixen a consultes de ginecologia i si ho fan, és "de forma puntual o per consultar altres problemes". Per això, conclouen que la clamídia és una ITS que està "infradiagnosticada".

El que més preocupa als especialistes són les complicacions posteriors que pot causar si no es tracta a llarg termini. Per exemple, avisen que pot causar malaltia inflamatòria pèlvica que al seu torn pot provocar danys permanents al sistema reproductor i provocar dolor pèlvic crònic, infertilitat i embaràs ectòpic.