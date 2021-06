Un nou estudi demostra que fer exercici prevé la pèrdua de teixit neuronal causada per la quimioteràpia i radioteràpia cranial, i que els pacients que segueixen les pautes esportives incrementen el volum de substància grisa en regions cerebrals involucrades en funcions de memòria i aprenentatge, com l’hipocamp.

La investigació sorgida de la col·laboració entre l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l'Institut Català d'Oncologia (ICO), l'Hospital de Bellvitge (HUB) i la Universitat de Barcelona (UB), amb finançament de la Fundació La Marató de TV3, ha descrit que l'activitat física mantinguda durant tres mesos prevé la pèrdua de substància grisa produïda per la mateixa teràpia contra el càncer.

Els resultats del nou estudi mostren que els efectes beneficiosos de l'exercici se centren a l'hipocamp, una regió cerebral altament implicada en les funcions de memòria i aprenentatge. "Així doncs, es creu que l'exercici impulsaria la plasticitat neuronal, reduint la pèrdua de teixit neuronal i millorant les funcions cognitives dels pacients en tractament" segons Marta Simó, líder del projecte.Durant el treball publicat a European Journal of Neurology es van sotmetre pacients amb càncer de pulmó a dues o sis sessions caminant i una sessió de bicicleta estàtica setmanal durant dotze setmanes.

Els canvis observats a l’estructura cerebral i a les capacitats cognitives d'aquests pacients es van comparar amb altres pacients que no havien realitzat el programa d'exercici, i amb individus sans que no havien estat sotmesos a quimioteràpia.Després de tres mesos, el grup de pacients amb càncer de pulmó que no havia seguit el programa d'exercici presentava pèrdua de substància grisa a l'hipocamp. "En canvi, els pacients que havien fet activitat física, no només mantenien sinó que, a més, havien incrementat el volum de substància grisa comparant-ho amb la situació inicial, abans d'iniciar l'activitat física", segons Lucía Vaquero, primera autora del treball.

Les anàlisis fetes sobre les imatges de ressonància magnètica indiquen que les persones sanes no exposades a la teràpia oncològica presenten un major volum de substància grisa en l'hipocamp comparat amb aquells pacients sotmesos a teràpia, tant els que practicaven activitat física com els que no. Això és degut a la toxicitat associada als tractaments oncològics, àmpliament descrita en la literatura del camp de neuro-oncologia.

En els estudis previs ja s'indica que la quimioteràpia, tot i no conèixer-se el mecanisme concret, provoca canvis en l'estructura cerebral, el que podria tenir efectes sobre funcions cognitives. De la mateixa manera, la radioteràpia cranial, estratègia comuna en el càncer de pulmó per evitar l'aparició de metàstasi al cervell, també afecta l'hipocamp entre altres estructures cerebrals, causant un dany que pot arribar a provocar demència a llarg termini.

En aquest estudi es volia veure si l'exercici també protegia contra el dany causat per la teràpia contra el càncer de pulmó i s'ha observat que els pacients en tractament que segueixen la pauta d'exercici no pateixen una pèrdua de teixit neuronal tan gran com els que no segueixen aquesta intervenció. "És més, tenen un guany, i a més, la teràpia d'activitat física millora la resistència cardiovascular i l'eficiència respiratòria dels pacients de càncer de pulmó", apunta Simó.