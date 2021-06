El risc de morir per covid cau un 98% a les residències després de rebre les dues dosis de la vacuna. Residències de la Catalunya Central coincideixen a destacar que hi ha un abans i un després de la vacunació, que els ha portat una tranquil·litat continguda. Tot i que tenen clar que no poden abaixar la guàrdia, la situació actual, que cada cop s’assembla més a la normalitat, els ajuda a veure la llum al final del túnel i reivindiquen els centres com un espai segur.

Recuperar les visites dels familiars i les sortides a l’exterior són dos dels aspectes que més valoren les residències. Ja fa setmanes que han pogut restablir el vincle amb les famílies a través de visites molt més freqüents i sortides, que han augmentat el nivell de benestar emocional dels residents. De cara a l’estiu, les perspectives son bones i els ja programen activitats i propostes perquè els usuaris puguin gaudir-ne.

A les residències de casa nostra trobem equips de professionals que vetllen pel manteniment de la salut física, psíquica i emocional de les persones grans. L’objectiu és facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, i mantenir el màxim grau d’autonomia personal i social. Els centres disposen de múltiples serveis assistencials i equipaments per oferir una atenció integral i garantir una alta qualitat de vida a cadascun dels residents.

La vellesa, una etapa més

La vellesa és una etapa més de la vida amb les seves coses bones i les dolentes, com qualsevol altra. Sí que és cert que, durant aquest període, s’incrementen els problemes de salut, hi ha més limitacions físiques i una disminució de l’activitat intel·lectual.

Els centres geriàtrics, lliures de brots de covid

Les residències de gent gran de Catalunya estan lliures de brots actius de covid, i cap està classificada en vermell per primera vegada des de l’inici de la pandèmia, fa 16 mesos. Segons dades del departament de Salut de la Generalitat, sí que hi ha alguns avis contagiats en centres geriàtrics però són casos aïllats, i la majoria, lleus, gràcies a la vacunació. L’arribada de la vacuna ha estat una gran notícia, especialment per al sector residencial que ha treballat i patit molt durant la pandèmia. Ara, els centres geriàtrics veuen la llum al final del túnel, però tot i això no abaixen la guàrdia. S’adapten a la realitat immunològica de cada residència, amb reforços assistencials, en molts casos, i més atenció mèdica. Una altra part important que no deixen de banda és l’aspecte de les atencions de caràcter psicosocial. El nivell de por i incertesa, així com l’aïllament, al qual s’han vist sotmeses les persones grans, ha afectat directament el seu benestar emocional. Per tant, l’avanç que suposa la vacunació també ha d’anar acompanyat, en tot moment, d’activitats i teràpies enfocades en les atencions de caràcter psicosocials.