Tots hauríem de tenir un objectiu comú i particular: envellir de la millor manera possible i fer-ho d’una manera saludable. La salut, de fet, és la clau de tota supervivència. Per això, a determinades edats ja comença a ser el moment de fixar-nos en comportaments saludables i aplicar-los a la nostra vida quotidiana. Només així podem garantir una major longetivitat i viure els últims anys de la nostra vida en condicions.

Per aquest motiu, és important adaptar una sèrie de pautes i comportaments saludables. En aquest sentit, l’Organització Mundial de la salut defineix l’envelliment actiu com el procés d’optimització d’oportunitats de salut, participació i seguretat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen. És important arribar en el tram final de la nostra vida amb les millors condicions possibles. De manera individual ho gaudirem, i els que estiguin al nostra voltant, també.

Els hàbits influeixen

Sabem que tots arribarem a envellir abans o després, l’important, per tant, és plantejar-se i saber de quina forma i en quin estat volem arribar a la vellesa i com volem gaudir-ne. Els nostres hàbits d’activitat física, alimentació o comportament influiran molt en això, per la qual cosa és essencial considerar alguns factors que poden ajudar-nos a millorar.

Alimentació. Sens dubte és un dels principals elements que més afectaran el nostre estat de salut. Segueix una dieta variada, equilibrada, que contingui tots els nutrients i vitamines necessaris. Per a això, aposta per les fruites i verdures i evita en la mesura que sigui possible la sal, el sucre, els productes refinats, les begudes calòriques, els fregits i els aliments processats.

Activitat física. Amb mitja hora d’activitat física diària és suficient. Caminar, per exemple, ens ajudarà molt a mantenir el nostre cos saludable. A més, fer-ho també millora l’estat d’ànim, millora l’equilibri i la postura, es dorm millor i fomenta l’autonomia.

Cuida la teva salut. Fes-te les revisions mèdiques periòdiques, evita automedicar-te, protegeix-te del sol, beu molta aigua i vigila la teva salut bucodental. També és important que realitzis revisions dels teus peus habitualment. Amb l’ajuda d’un mirall, observa les plantes dels peus, i davant qualsevol signe de nafres, úlceres o butllofes, acudeix al teu metge.

Cuida també la teva ment. No només cal cuidar el cos. Mantenir-se actiu «mentalment» també és molt important. Llegeix llibres o revistes, practica jocs de taula, participa en grups de debat, aprèn informàtica, posa’t a estudiar o realitza qualsevol mena de taller o activitat artesanal. A més d’aprendre, coneixeràs gent nova i podràs relacionar-te.

Has de sentir-te útil en la família i en la societat. Per a això, apunta’t a algun voluntariat, a ser president de la teva comunitat de propietaris, etc. I no deixis d’assistir a concerts, teatre, cinema o festes. Et farà sentir millor.

Aprofita per viatjar i anar allà on sempre vas voler i per falta de temps no vas poder. Estén això a qualsevol altra activitat que hagis volgut fer i que t’hagi quedat pendent.

Allunya’t del tabac i de les begudes alcohòliques de manera habitual.

Adapta la teva llar. Elimina totes les barreres arquitectòniques que puguis, canvia la banyera per una dutxa, instal·la un llit o un sofà articulat, fes rampes, salvaescales... Amb tot això evitaràs accidents i lesions musculars.

Dorm bé. La vellesa és una etapa que pot estar plena de moments únics i oportunitats. Només cal saber aprofitar-les.