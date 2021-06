Amb el pas dels anys podem començar a notar els primers signes de l'edat, especialment en el rostre i les zones properes als ulls. Parlem amb el Dr. Manuel Medina, oftalmòleg expert en medicina estètica i rejoveniment ocular i facial a l’IMO Grup Miranza

La medicina estètica, en auge

Els tractaments de medicina estètica s'han convertit en opcions cada vegada més demanades pels homes i dones, a partir dels 30 anys. Actualment, hi ha multitud de productes (com la toxina botulínica, també anomenada bòtox, o l'àcid hialurònic) i equips mèdics que tenen l’objectiu de dissimular, tractar i prevenir els signes de l'edat: arrugues, taques de la pell o la pèrdua d'hidratació i volum, entre d’altres.

“L'envelliment és un procés natural, que no ens ha d'imposar en excés. A l’IMO Grup Miranza, optem per tractaments mínimament invasius, la majoria dels quals es fan a la consulta, amb resultats molt naturals, que, per exemple, fan disminuir la sensació de cansament o estrès, fugint d'efectes massa cridaners o invasius. L’objectiu és que cada persona que confia en nosaltres surti de la consulta sent la millor versió de si mateixa”, explica el Dr. Medina. Així mateix, l'especialista afegeix: “Al nostre Institut som oftalmòlegs i experts en medicina estètica i oculoplàstica. Per això, som àmpliament coneixedors de les zones oculars i properes als ulls. Gràcies a aquest coneixement, podem oferir les millors solucions als pacients que demanen tractaments en aquestes zones, amb les màximes garanties.”

La importància de l'assessorament personalitzat

Així com no hi ha dues persones iguals, no existeix una fórmula única per a tractar els signes de l'edat: “Per aquest motiu, valorem cada cas de forma personalitzada, atès que, per exemple, no tots tenim la mateixa genètica, és a dir, no envellim o gesticulem igual”, prossegueix el Dr. Medina. “En alguns casos, combinem diversos tractaments, com els injectables o els làsers, per a aconseguir l'efecte desitjat”, aclareix l'especialista. El que sí que és comú a la majoria de tractaments i pacients és la comoditat, rapidesa i no interferència en el dia a dia que ofereixen les teràpies actuals. Segons l’oftalmòleg de l’IMO Grup Miranza: “la majoria dels tractaments poden fer-se amb anestèsia tòpica en consulta i, com que no deixen marques visibles, el pacient pot reincorporar-se a les seves activitats diàries, si ho vol, en acabar”.

Tendències per a pells joves

Els tractaments més demandats per a les pells joves solen ser preventius, per frenar els primers signes de l'edat. “Alguns dels més freqüents són els skinboosters, unes microinjeccions d'àcid hialurònic que nodreixen i hidraten la pell en profunditat, i, a més, estimulen la producció de col·lagen. Un altre tractament en auge és el microneedling, micropuncions que també tenen l’objectiu d’estimular la producció d'aquesta substància, i prevenen i matisen les primeres arrugues. D'altra banda, si ja existeixen marques de l'edat, podem injectar toxina botulínica o substàncies de farciment, com l'àcid hialurònic”, explica Medina. A més, l'especialista afegeix: “Actualment, una altra tendència en auge és el baby botox, que consisteix a aplicar dosis molt petites d’aquesta substància per frenar l'aparició d'arrugues. Això ajuda a mantenir la pell uniforme, amb una expressió natural i revitalitzada”.

Teràpies individualitzades per a les pells madures

Altres teràpies de medicina estètica molt demanades són les que aporten volum o matisen les arrugues, com les substàncies de farciment i, també, la toxina botulínica. No obstant això, cal tenir en compte que “per a certes persones, la millor opció és quirúrgica i hem de valorar una blefaroplàstia, indicada per a corregir les bosses dels ulls o una cantoplàstia, per solucionar els ulls caiguts o la flaccidesa al voltant dels ulls”, explica l’expert.

Així mateix, tant la pell jove com la madura pot beneficiar-se dels làsers IPL i de CO2, els quals estan indicats per millorar l'aspecte de la pell i eliminar certes taques, com les solars o les de l'acne, entre altres.

Tractaments complementaris a una cirurgia refractiva

En paral·lel, “a les nostres consultes de medicina estètica també rebem pacients que es fan intervencions oculars a l’IMO Grup Miranza, com cirurgies refractives, per prescindir de la dependència de les ulleres. Es tracta d'un perfil de pacient que opta per combinar aquesta mena de procediments amb tractaments de medicina estètica per corregir certes arrugues, ulleres o imperfeccions de la pell que quedaven ocultes per les ulleres”, aclareix Medina.

Posar-se en les millors mans

Tant pel que fa a la valoració prèvia com el tractament, és important posar-se en mans d'un especialista, amb àmplia experiència en teràpies de medicina estètica i quirúrgiques, si és el cas: “A banda de dur a terme el tractament correctament, els especialistes hem d'estar formats i saber actuar amb diligència en cas de qualsevol complicació que pugui sorgir”, adverteix Medina. “Tot això, amb l'objectiu d'oferir un tractament personalitzat i integral als nostres pacients, ja que no hi ha dos casos iguals ni dos pacients amb les mateixes necessitats”, conclou l’expert.