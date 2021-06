Com han canviat les coses en un any. Si l’estiu passat el vam començar amb l’obligació d’utilitzar la mascareta per combatre el coronavirus, el d'enguany es preveu lliura d'aquesta tela que ens ha acompanyat durant pràcticament tota la crisi sanitària. Una bona notícia tot i que no per a tothom. Els psicòlegs avisen: moltes persones patiran estrès i ansietat quan deixin de fer servir la mascareta a l'exterior a partir d’aquest dissabte, 26 de juny. Se sentiran, diuen els experts, despullats.

Es tracta d'una nova patologia: la síndrome de la cara buida, un malestar que provoca, segons el psicòleg José Antonio Galiani, «un conjunt de símptomes mentals i emocionals que ens provoca, d’una banda, el fet de treure’ns la mascareta (per la sensació de vulnerabilitat a la malaltia que podem sentir) i, per l’altra banda, pel malestar que pot generar veure altres persones sense mascareta».

La síndrome de la cara buida el notaran en forma d’estrès o angoixa part de les persones que deixin de fer servir la mascareta després de més d’un any de pandèmia del coronavirus. I és que recuperar el contacte sense aquesta protecció amb altra gent pot provocar una gran ansietat.

Dur la cara tapada durant tant de temps ha afectat les interaccions socials i ha provocat problemes emocionals. Però com que cada persona és un món, les reaccions de cara a, per exemple, aquesta retirada de la mascareta seran molt diferents i dependran de molts factors, sobretot de la personalitat.

Hi ha un perfil de persones a qui pot afectar més la síndrome de la cara buida. Són les molt cauteloses a l’hora d’exposar-se, avisen des del web especialitzat en temes mèdics ‘Websalud’. «Són persones que experimenten molt malestar emocional, poden ser altament reactives i desencadenar un conflicte o una agressió», afegeix el psicòleg Galiani. Per a ells, les conductes dels qui no compleixen les normes (com per exemple no dur la mascareta) provoca que s’irritin o se sentin malament perquè ells sí que les compleixen, tot i que a partir d’aquest dissabte ja no sigui obligatori utilitzar-les a l'exterior.

Galiani recorda que portar la cara tapada «ens oculta una part important dels signes que ens ajuden a distingir les emocions que senten les persones que ens parlen». Portar mascareta interfereix en aquestes emocions d’alegria o tristesa. Empatitzar amb altres persones mitigant el seu dolor o unint-se a la seva eufòria amb petons i abraçades ara està prohibit. La barreja de les dues situacions dona lloc a la síndrome de la cara buida, que pot desembocar, com ja van advertir els experts, en una pandèmia de salut mental.