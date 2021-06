La farmacèutica Pfizer ha aturat la distribució del seu tractament per deixar de fumar, Chantix (conegut genèricament com a vareniclina), després de trobar en aquestes píndoles elevats nivells de nitrosamines, un agent cancerigen, segons ha informat la companyia en un comunicat fet públic aquest dijous. Així mateix, ha ordenat la retirada d’un numero indeterminat de lots d’aquest fàrmac.

Pfizer ha assenyalat que la pausa és només per precaució i mentre es fan proves addicionals. «Els beneficis de Chantix superen àmpliament els baixíssims riscos potencials, si és que n’hi ha algun, de l’exposició a la nitrosamina que conté la vareniclina», ha afirmat el portaveu de Pfizer Steven Danehy en declaracions l’agència Reuters.

L’agència del medicament dels EUA (FDA en les seves sigles en anglès) va aprovar l’ús de Chantix el maig del 2006 com a tractament per deixar de fumar. El seu ús està indicat per a majors de 18 anys durant un període de 12 a 24 setmanes.

La FDA, així com altres reguladors sanitaris de tot el món, van instar les farmacèutiques a revisar els seus medicaments per assegurar-se que no contenien nivells d’aquest carcinogen per sobre dels nivells acceptats després que fa tres anys es trobés una anomenada N-nitrosodimetilamina, o NDMA, en píndoles per a la pressió arterial.

Des d’aleshores, s’han trobat nitrosamines al medicament per a l’acidesa estomacal Zantac i en la seva forma genèrica, ranitidina, i en la metformina, medicament per a la diabetis d’ampli ús.