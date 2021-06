Fa exactament 40 anys, el juny de 1981, es publicava als Estats Units un document que parlava de cinc homes que havien sigut tractats de pneumònia Pneumocystis carinii i l’origen del qual en aquell temps era tot un misteri. El 1983 es va saber que aquella malaltia era en realitat la sida, i la seva causa, el VIH. Quatre dècades després, i malgrat tots els esforços orientats a eradicar l’estigma que pesa sobre la malaltia i sobre la comunitat gai, que històricament hi està vinculada, continua abundant la desinformació.

Per començar, és bastant habitual confondre els termes VIH i sida: el primer són les sigles de virus d’immunodeficiència humana, i és el nom de l’element que causa la infecció; en aquest cas, un retrovirus. ‘Sida’ és l’acrònim de síndrome d’immunodeficiència adquirida, i en aquest cas fa menció a la malaltia que pot causar aquest virus en l’etapa final de la infecció pel VIH.

Quan una persona és infectada amb el VIH, comença a atacar les cèl·lules CD4, uns limfòcits que s’encarreguen, entre altres coses, de donar la veu d’alarma a altres cèl·lules del sistema immunitari si detecten la presència de patògens. El VIH ‘envaeix’ aquestes cèl·lules i els injecta el seu propi material genètic per ‘reprogramar-ne’ la funció, i que produeixin així més còpies del VIH, debilitant al seu torn aquest sistema i fent-lo més vulnerable al desenvolupament de malalties.

Pots tenir el VIH però no transmetre’l

Això no vol dir que una persona infectada pel VIH necessàriament desenvolupi la sida. Perquè passi això, hi ha d’haver un debilitament constant i continuat en el temps del sistema immune, i no haver tingut accés a un tractament. Tampoc significa que una persona infectada pel VIH transmeti la infecció a altres persones.

De fet sí, una persona pot ser portadora del VIH però no desenvolupar la malaltia. És l’habitual si se segueix el tractament: «Des de fa més de 10 anys se sap que quan una persona està prenent tractament antiretroviral de forma adequada, no té el virus en sang ni en secrecions sexuals», afirma a Verificat Luz Martín-Carbonero, metge adjunta del Servei de Medicina Interna-Unitat del VIH de l’Hospital La Paz (Madrid) i membre de la Junta Directiva de GeSIDA-Seimc. «Si és indetectable, és intransmissible», conclou.

Això xoca frontalment amb la falsa creença popular que si una persona té el VIH no pot tenir relacions sexuals perquè és transmissora. De fet, en «més del 95% dels casos positius, es triga entre 2 i 6 mesos a deixar de ser transmissor», assenyala la doctora, segons el tipus de tractament i del cas. Sí que és cert, afegeix, que encara hi ha al voltant del 5% dels casos en què aconseguir aquesta indetectabilidad és complicat: «El problema dels tractaments del VIH és que, si tu te’ls prens malament, o no te’ls prens, o si s’han ingerit fàrmacs de finals dels 90, les pautes dels quals eren subòptimes (no aconseguien que el virus es tornés indetectable), el VIH es replica i es generen resistències», afirma. Això ja no passa: «Els tractaments actuals són molt eficaços i poques vegades es desenvolupen resistències. Ara, quan canviem la pauta, ho fem per qüestions de toxicitat o efectes secundaris».

Fàrmacs tolerables i segurs

Existeix un altre mite relacionat amb el tractament que reben les persones amb el VIH i pel qual es pensa que produeixen lipodistròfia, és a dir, pèrdua de greix corporal, però és una cosa que, si bé sí que passava en el passat amb els antics fàrmacs, «no veiem des de fa 10 anys», segons assenyala Martín-Carbonero.

En general, la doctora insisteix que «des de fa 5-10 anys, els fàrmacs són bastant eficaços i segurs», i es toleren «bastant bé» en la immensa majoria dels casos. Sí que és veritat que, en algunes ocasions, poden produir «problemes d’insomni o ansietat, alteracions gastrointestinals, diarrea o al·lèrgies»

No és una malaltia «només de persones homosexuals»

Una altra falsa creença és la que el VIH es transmet només entre la comunitat gai. Però no és cert. Sí que és veritat que els homes que mantenen relacions amb altres homes i els gais estan situats dins del grup de risc, tal com indica ONUSIDA, el Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/Sida, però juntament amb ells també estan «els treballadors sexuals, les persones transgènere, les persones que s’injecten drogues i les persones a la presó o sota reclusió d’una altra classe» que amb freqüència «no tenen un accés adequat als serveis». De fet, segons l’organització, el 80% de les noves infeccions pel VIH el 2016 es va situar entre els grups de població clau i les seves parelles sexuals.