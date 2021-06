Gaspatxo de remolatxa: vitamines i antioxidants

El gaspatxo és la sopa de l’estiu per excel·lència, un recurs fàcil i sa per quan fa calor. Hi ha moltes receptes de gaspatxo, una forma ideal de menjar verdures i hortalisses. La versió amb remolatxa li dona un toc diferent. La nutricionista del centre l’Arrel de Manresa, Tània González (@alimentatusraices), et proposa una recepta ràpida, senzilla i saludable.

Ingredients

Per elaborar aquest plat calen: 2 remolatxes grans. Si són sense bullir cal pelar-les i bullir-les 5 minuts. Si són bullides, posar-ne 4 unitats perquè són petites. 1 pebrot verd. 1 cogombre. 1 ceba tendra petita. 50 ml. oli d’oliva verge extra. 30 ml. vinagre. Mig gra d’all sense la part germinada. Sal. Aigua fins que tingui una consistència líquida

Preparació

Posar tots els ingredients en un robot de cuina o en una olla i triturar-ho. Deixar-ho refredar a la nevera. Ja tens a punt gaspatxo i no tens excusa per no menjar verdura.

Els ingredients del gaspatxo aporten fibra, vitamines i antioxidants, a més de greixos saludables provinents de l’oli d’oliva. Amb aquesta recepta, també et beneficiaràs de les propietats de la remolatxa.

Propietats de la remolatxa

La remolatxa és una hortalissa de la qual podem aprofitar fulles i arrel. Aporta vitamines del grup B i minerals com el magnesi, fòsfor i calci. Conté fibra soluble i insoluble, que, entre altres beneficis, ajuda a millorar el trànsit intestinal i els nivells de colesterol, ja que regula l’absorció de certs nutrients. El color porpra tan intens que té és degut, en gran part, a les antocianines, uns antioxidants molt potents amb propietats terapèutiques per a la salut, amb efectes antitumorals, antiinflamatoris i antidiabètics.

D’altra banda, hi ha estudis que conclouen que la remolatxa pot reduir de manera significativa la pressió arterial, i millorar la salut en persones amb hipertensió.

Si voleu fer un àpat més complet, podeu afegir al gaspatxo llavors, alvocat, cibulet, i completar-lo amb proteïnes com ou dur o llegums cuits.