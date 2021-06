L’hèrnia discal es produeix per la lesió del disc intervertebral. Els discos intervertebrals formen un sistema d’amortiment entre les vertebres de tota la columna, des de nivell cervical fins a nivell lumbar. Aquest sistema d’amortiment es pot danyar i produir una hèrnia discal. Les hèrnies discals a nivell lumbar són molt freqüents, ja que és un punt on convergeixen totes les tensions del moviment de torsió del tronc, flexió o extensió del tronc.

Sobre si l’hèrnia discal pot o no produir la temuda ciàtica, sembla lògic pensar que si l’hèrnia comprimeix el nervi ciàtic provoca dolor i si no ho comprimeix no en provoca. Això no sempre és així. S’ha descobert, en ratolins, que hi ha unes molècules que es produeixen durant la fase d’inflamació del nervi ciàtic que es diuen inflamosomes, que els animals que tenen el gen per produir-les tenen més dolor que les que no tenen aquest gen. Això explica com pot ser de diferent el dolor de cada persona i com la informació de les proves d’imatge com la ressonància magnètica no sempre són explicatives a l’hora de buscar l’origen del dolor. Precisament l’origen del dolor cada cop es veu més complex.

