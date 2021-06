Més de 1.100 persones han donat teixits en una trentena d’hospitals catalans el 2020. Les dades, fetes públiques pel Banc de Sang i Teixits (BST), suposen un 32% menys de donacions respecte el 2019. Des del BST detallen les donacions fetes el 2020 per més d’un miler de persones: 1.107 còrnies, 192 peces de teixit cardiovascular (com vàlvules cardíaques i segments vascular), 246 unitats de teixit musculoesquelètic (ossos, tendons o lligaments) i 216 de pell. Gràcies a les donacions de còrnies, per exemple, 2.700 persones que havien perdut la visió a causa d’un accident o malaltia l’han recuperat. D’altra banda, 29 pacients han pogut tornar a caminar gràcies a trasplantament de cartílag provinent de donants de teixit ossi.

A Catalunya, es fan uns 5.000 trasplantaments de teixits cada any. A diferència dels òrgans, on el temps és crucial, els teixits donats es poden emmagatzemar un cop processats per ser distribuïts segons necessitats.

Des del BST, remarquen que la donació de teixits és una «oportunitat» per millorar la vida de moltes persones gràcies als trasplantaments dels teixits donats. Altres dades que faciliten per exemplificar-ho és que per a una persona amb el 80% del cos cremat el trasplantament de pell és l’única possibilitat de sobreviure o que cada any prop de 40 vàlvules cardíaques són implantades a infants amb malformacions al cor.

Per això, el Banc de Sang i Teixits assegura que ser donant és el major acte altruista que pot fer una persona després de la mort, ja que en la donació s’obtenen teixits sans per trasplantar-los a persones que ho necessiten. Un donant de teixits, indiquen, pot ajudar a més de 100 persones per a qui el trasplantament és l’única via per reparar els seus teixits malmesos.

Més de 13.000 receptors

Un total de 13.133 persones de Catalunya, de la resta de l’Estat o d’altres països europeus es van beneficiar el 2020 dels teixits distribuïts pel BST gràcies a la donació. Concretament van ser 2.716 còrnies, 9.646 peces de teixit musculoesquelètic (ossos, tendons o lligaments), 465 unitats de pell i 306 de teixit cardiovascular, com vàlvules cardíaques i segments vasculars.

Recuperar els nivells d’abans de la covid

La directora del Banc de Teixits, la doctora Anna Vilarodona, ha assenyalat que esperen assolir en els propers mesos els nivells de donacions d’abans de la pandèmia per respondre a les necessitats actuals, en un context en què s’està recuperant l’activitat quirúrgica després de l’impacte més virulent de la covid-19.