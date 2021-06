Assistència Sanitària i el seu programa de beques per a professionals de la sanitat han renovat, per tretzè any consecutiu, el seu compromís amb la formació en l’àmbit de la salut. En el curs 2020-21, adaptat a la situació sanitària actual, ha superat els màxims d’anys anteriors i ha rebut 535 sol·licituds que, després del procés de selecció, s’han convertit en ajuts per valor de 30.165 euros a 31 estudiants de màsters o postgraus de l’àmbit de la salut.

Tal com destacava durant l’acte de lliurament de diplomes el doctor Ignasi Orce, president d’Assistència Sanitària, «la iniciativa va néixer de la voluntat d’impulsar l’actualització de coneixements dels professionals de la salut com a contribució a la millora del sistema sanitari català, però també com un reconeixement especial a la infermeria, una tasca indispensable per a una bona atenció mèdica». Ha remarcat que des de tots els punts de vista, el balanç d’aquestes tretze edicions del programa de beques és positiu: «S’han rebut 3.480 sol·licituds, s’han lliurat 399 beques i s’han adjudicat prop de 380.000 euros».

Amb aquesta iniciativa, reconeguda per la comunitat mèdica i universitària, Assistència Sanitària vol garantir la preparació òptima de metges, infermeres i altres persones que vetllen per la salut de la ciutadania, que amb la seva pràctica professional fan possible una assistència sanitària de qualitat.

En aquesta última promoció destaquen les urgències i emergències, però també la psicologia en les seves especialitzacions i la pediatria.

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l’entitat compta amb 190.000 persones assegurades i més de 4.000 metges i metgesses a la seva disposició.