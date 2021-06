La candidiasi és una infecció vaginal que altera la flora íntima. El fong càndida produeix cremor, inflamació, flux abundant, fissures i coïssor. Els llevats són presents en la nostra pell i els nostres aparells digestiu i genitourinari.

La candidiasi és una infecció causada per un llevat de la família de les càndides, de la qual hi ha unes 150 espècies diferents. La més freqüent és la càndida albicans. Els llevats són presents a la pell i als nostres aparells digestiu i genitourinari. La seva funció és mantenir un pH sa, serveixen d’aliment i equilibri a la nostra flora intestinal, absorbeixen metalls pesants per evitar que entrin en quantitats perilloses a la sang, i ajuden a degradar restes de carbohidrats mal digerits.

La flora intestinal i vaginal, al costat del sistema immunitari, mantenen sota control aquests llevats, però hi ha una sèrie de factors que poden afectar negativament al nostre sistema de control natural, causant un creixement excessiu de les càndides: consum excessiu de sucres o carbohidrats refinats. Consum d’antibiòtics, corticoides i hormones sexuals sintètiques. Embaràs. Estrès continu. Immunitat baixa. Disminució de les secrecions digestives. Manca de nutrients.

Tot i que la candidiasi es manifesta a nivell vaginal, i també pot ser bucal, l’arrel està sempre a l’intestí prim, concretament en l’últim tram del mateix o ili. Així, qualsevol tractament per eradicar la infecció ha de dirigir a l’intestí prim.

Tractament

Es divideix bàsicament en tres etapes.

* Debilitament de la càndida. Amb una dieta específica que suprimeixi els aliments que afavoreixen la proliferació de les càndides.

* Eliminació de la càndida. Després d’uns dos mesos de seguir la dieta i sense abandonar-la s’introdueix el suplement antifúngic. Aquest és el moment d’atacar específicament la càndida, no abans, ja que si s’introdueixen els antifúngics prematurament no només no l’eliminarem sinó que es farà resistent. La dosi l’ha de decidir el terapeuta.

* Restabliment de l’equilibri intestinal. És quan l’antifúngic ja ha fet la major part de la feina, però tot i això s’ha de prendre, juntament amb la dieta, per precaució. En aquesta fase es tracta d’enfortir i reequilibrar la flora intestinal i el sistema immunitari, perquè pugui seguir mantenint les càndides sota control, i per prevenir infeccions futures.

Els suplements que s’han d’utilitzar en aquesta fase els decidirà el terapeuta en funció de les necessitats específiques de cada pacient, però en general se solen receptar probiòtics i suplements nutricionals específics. El gel d’àloe vera pur pres per via interna pot ser de gran ajuda.

