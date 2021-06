Els rajos del sol tenen nombrosos beneficis per al nostre organisme. El sol és ideal per a la mineralització dels ossos, ajuda a enfortir el nostre sistema immunològic i ens aporta una quantitat elevada de vitamina D, entre d’altres avantatges. Però, tot i els beneficis, l’exposició solar en excés pot perjudicar el nostre benestar, provocar cremades (eritemes) i donar lloc a l’aparició de queratosis actíniques, nevus (pigues) i problemes cutanis molt més greus.

Precisament, l’aparició d’eritemes i lesions precanceroses aparegudes després d’una exposició solar constant inadequada són algunes de les consultes més recurrents del servei de Dermatologia de la Clínica Sant Josep de Manresa. Per aquest motiu, l’equip de dermatòlegs adverteix que «els primers 18 anys d’exposició solar marquen en gran mesura el futur de la pell i l’aparició de futures malalties associades a la dermis».

Els rajos solars alteren l’ADN de cèl·lules

La Dra. Maria Dolors Vila, de l’equip de Dermatologia de la Clínica Sant Josep, ha vist al llarg de la seva trajectòria lesions eritematoses i costroses en zones amb alopècia, sobretot en homes, que no han pres cap tipus de protecció al llarg dels anys. «Fa dècades que es realitza una campanya de conscienciació i prevenció per advertir que la pell té memòria i que l’exposició solar sense prevenció acaba passant factura», diu la Dra. Vila. Aquesta premissa ha adquirit molta més força en poder-se comprovar científicament com un ús adequat del fotoprotector solar des de la infància fins als 18 anys pot reduir fins a un 80% la incidència del càncer cutani.

L’exposició als rajos ultraviolats UVA i UVB provoquen alteracions i mutacions en l’ADN de les nostres cèl·lules. El període que comprèn des de la infància fins als 18 – 20 anys és quan s’estima que s’acumula entre el 50 - 70% de l’exposició solar. Conscienciar dels perills de la radiació solar des de la infància és vital per entendre patologies i problemes dermatològics futurs.

És més que necessari una conscienciació i prevenció dels hàbits nocius i utilitzar el fotoprotector solar adequat a les característiques i fototipus de pell de cadascú, des de ben petits. Des del servei de Dermatologia de la Clínica Sant Josep es recomana una revisió periòdica, on l’equip de dermatòlegs completa l’estudi del pacient tenint en compte les hores d’exposició solar, el fototipus de pell i els factors hereditaris de cada persona.