Tècniques per eliminar les ulleres i bosses als ulls

Amb l’envelliment, la pell perd la seva tonicitat i s’aprima. A la regió ocular es tradueix amb un eixamplament de les òrbites i la formació de buits, solcs i plecs.

Gràcies a la combinació de farciments dèrmics amb les tècniques de mesoteràpia s’aconsegueix retornar l’elasticitat i vitalitat a la pell del voltant dels ulls mitjançant l’aplicació d’un gel dissenyat específicament per al tractament de les ulleres.

Els aminoàcids, vitamines, minerals i antioxidants són necessaris per a la reestructuració, protecció i regeneració de les cèl·lules, mentre que l’àcid hialurònic substitueix el volum perdut i millora la hidratació de la pell. El tractament per eliminar les ulleres està indicat per a homes i dones de qualsevol edat.

Procediment

Amb l’ajuda d’una agulla fina s’injecta directament el gel a les ulleres i depressions del solc lacrimal i del solc palpebromalar. El procediment sol durar uns vint minuts, no és dolorós i es pot incorporar a la vida quotidiana de forma immediata.

El tractament estàndard consisteix en una primera sessió de tractament. Al cap d’un mes de la primera sessió es decidirà si cal una nova aplicació per potenciar l’efecte. Es fan sessions de manteniment cada nou o dotze mesos, segons l’estat de la pell del pacient i l’estrès al qual està sotmesa la pell.

Resultat

Aquest procediment proporciona una gran millora del contorn facial, amb un millor aspecte de la mirada. Es pot utilitzar com a tractament únic, o bé combinat amb altres tècniques per potenciar-ne els resultats, com ara la blefaroplàstia o el lífting facial. O tècniques no quirúrgiques com ara els farcits, la mesoteràpia facial, el bòtox o els peelings. Per obtenir millors resultats és important que el tractament es comenci aplicar abans que els signes de l’envelliment siguin notoris.

A la Clínia del Dr Sáez, a Manresa, fem una valorització individualitzada i exposem la tècnica i els resultats que es poden aconseguir.