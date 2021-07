Són moltes les opcions de cirurgia refractiva que permeten prescindir de la dependència de les ulleres o lents de contacte. Aquestes tècniques, que ofereixen solucions personalitzades per a pràcticament tots els pacients, fan que cada vegada més persones es plantegin dur-les a terme. Parlem sobre aquest tema amb el Dr. Jorge Cazal, oftalmòleg de l’IMO Grup Miranza, amb seu a Manresa i especialista en còrnia i cirurgia refractiva, amb més de vint anys d’experiència en aquestes tècniques quirúrgiques.

La importància de la valoració prèvia

Sens dubte, un dels factors més importants en el moment de plantejar-se una cirurgia refractiva és fer un estudi previ exhaustiu del pacient. Per a això, “els experts en cirurgia refractiva valorem factors com l’edat del pacient o el nombre de diòptries, ja que, per exemple algunes tècniques, com el làser, solen desaconsellar-se per a persones amb més de 6 diòptries”, explica el Dr. Cazal. Així mateix, un dels aspectes més importants és la valoració de la pupil·la del pacient, tal com explica l’oftalmòleg: “La mida d’aquesta zona de l’ull és essencial, ja que varia segons el pacient i les condicions lumíniques en les quals duu a terme les seves activitats quotidianes. A més, algunes persones tenen pupil·les que es dilaten en excés a la nit, i això repercuteix en la visió. Per aquest motiu, els pacients amb aquesta condició acostumen a necessitar unes ulleres durant el dia i unes altres per dur a terme certes activitats a la nit, com conduir. Sens dubte es tracta d’un aspecte que hem de tenir molt en compte en el moment de plantejar la millor cirurgia refractiva per a aquests casos”. Un altre factor a tenir en compte és l’estat de la qualitat de la llàgrima, així com altres característiques de la còrnia, com el seu gruix o curvatura: “Les persones amb gruixos corneals massa fins o amb malalties en aquesta part de l’ull podrien presentar complicacions, que podrien arribar a ser molt greus si no es duu a terme el tipus de cirurgia indicat per al seu cas”, aclareix l’oftalmòleg.

Per això, “a l’IMO Grup Miranza duem a terme un estudi molt exhaustiu, basant-nos en proves de diagnòstic per la imatge, les quals es fan el mateix dia de la visita i que tenen per objectiu indicar-nos quina tècnica és la més indicada per a cada ull, per minimitzar així qualsevol tipus de complicació. De fet, comptem amb una prova clau que consisteix a fer el que anomenem un estudi multimodal, és a dir que ens ofereix la possibilitat d’analitzar diversos paràmetres visuals del pacient alhora. Es duu a terme amb un únic aparell, el qual al cap de deu segons ens permet saber quina tècnica és la més indicada per al seu cas”, prossegueix Cazal.

Cirurgia refractiva per a ulls joves

La cirurgia refractiva pot ser una bona opció per a persones joves que vulguin corregir defectes refractius com la miopia, la hipermetropia o l’astigmatisme. Generalment, “solem recomanar-la a partir dels 20-21 anys, moment en el qual la visió ja és estable, és a dir, no ha sofert canvis en l’últim any”, aclareix Cazal. A partir d’aquest moment, “recomanem la millor opció quirúrgica per a cada pacient: les tècniques amb làser o la implantació de lents intraoculars, segons el cas”, prossegueix l’expert. En aquest sentit, “els pacients amb còrnies sanes i menys de 6 diòptries solen ser bons candidats per a la cirurgia amb làser, mentre que altres pacients poden beneficiar-se del que anomenem lents intraoculars fàquiques, les quals es col·loquen darrere de l’iris, sense alterar cap estructura ocular. N’hi ha de molts tipus, totes són biocompatibles i permeten corregir diversos defectes visuals en una mateixa intervenció”, explica l’oftalmòleg.

Solucions a partir dels 40 anys

Entre els 40 i els 65 anys, és habitual que comencem a notar certs canvis o alteracions visuals. “Aquests solen estar lligats al procés natural d’envelliment, en concret, a una estructura ocular anomenada cristal·lí, que amb el pas del temps perd elasticitat, transparència i opacitat”, prossegueix Cazal. Les principals alteracions visuals associades són la vista cansada (presbícia) i les cataractes. Per a aquests pacients, també existeixen cirurgies refractives personalitzades: “generalment, la cirurgia consisteix a implantar una lent intraocular que reemplaci el cristal·lí (anomenada afàquica) i que en faci la funció, corregint, a més, la cataracta. No obstant això, molts pacients d’entre 40 i 50 anys, que encara no presenten cataractes, poden optar a cirurgies refractives amb lents intraoculars, amb les quals mantenen intacta aquesta estructura ocular”, explica l’oftalmòleg. A l’IMO Grup Miranza, “comptem amb una àmplia gamma de lents intraoculars (monofocals, multifocals, bifocals i trifocals), que tenen per objectiu ajustar-se al màxim a les necessitats del pacient, segons la seva anatomia ocular i activitats diàries”, afegeix Cazal.

Rápida recuperació visual

Totes les tècniques de cirurgia refractiva que es duen a terme a l’IMO Grup Miranza es fan amb anestèsia local (amb gotes) i sedació, com també de manera ambulatòria, sense ingrés, la qual cosa permet que el pacient pugui marxar a casa el mateix dia i seguir controls periòdics posteriors amb l’oftalmòleg. Així mateix, “la recuperació visual sol ser ràpida, entre la primera i segona setmana després de la intervenció. A més, els pacients obtenen bones qualitats de visió en completar el període postoperatori, la qual cosa permet que puguin reprendre les activitats diàries sense ulleres o lents de contacte”, conclou Cazal.