Les persones que vulguin visitar els seus familiars a les residències hauran d'acreditar la pauta completa de vacunació o fer-se un test d'antígens. Aquesta és una de les mesures que consta en un nou protocol que el Departament de Drets Socials, en coordinació amb el de Salut, ha enviat als centres residencials davant l'empitjorament de la pandèmia, i al que ha tingut accés l'ACN. No serà necessari que es faci el test qui hagi passat la infecció en els darrers tres mesos. A més, es faran cribratges als professionals i, en concret, PCR a aquells no vacunats amb la pauta completa. Durant les pròximes setmanes i fins a la millora de la situació, es faran cribratges setmanals. La mascareta s'haurà de dur tant a l'interior com a l'exterior.

En el cas dels residents, hauran de posar-se la mascareta només si no poden respectar la distància d'1,5 metres i en les sortides del centre que facin. En aquest sentit, també es recomana que quan estiguin en interiors fora de la residència, tant ells com els seus familiars duguin una mascareta quirúrgica.

En aquells usuaris que no estiguin vacunats o que no tinguin la pauta completa i hagin d'estar en espais tancats fora de la residència, el protocol recomana fer tests ràpids a la tornada al centre i als cinc, deu i quinze dies. A més, s'insisteix que cal potenciar la vacunació d'aquests usuaris.

Aquestes mesures afecten les residències de gent gran, les de persones amb discapacitat i de salut mental, així com als centres de dia i centres ocupacionals.

La directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat, Montserrat Vilella, ha explicat a l'ACN que les mesures les ha pres Salut a causa de l'increment sobtat de casos a la comunitat, tot i que l'increment no ha afectat directament els centres. Així, els petits avenços fets durant el juny s'han revertit parcialment, intentant preservar, però, la socialització de la gent gran amb els seus familiars. Tan bon punt vagin canviant les condicions epidemiològiques també es modificaran les mesures