Un camió equipat amb l’última tecnologia en imatge diagnòstica ha recorregut una desena de ciutats a Espanya per donar a conèixer les aplicacions d’avantguarda desenvolupades per GE Healthcare als professionals sanitaris. Es tracta d’aplicacions de la intel·ligència artificial centrades en la detecció precoç del càncer de mama, de pneumotòrax i de pneumònies en el context de la covid -19, entre altres patologies.

Sota el lema ‘Cada imatge explica una història’, el projecte vol destacar la importància de la imatge diagnòstica i la intel·ligència artificial en el tractament de les malalties, així com la millora de l’experiència del pacient i de l’eficiència en el flux de treball dels especialistes i tècnics.

“Hem volgut acostar la tecnologia als clínics, a qui en el dia a dia els resulta difícil compatibilitzar la seva feina amb l’actualització dels últims avenços posats en marxa en diversos centres assistencials, perquè puguin identificar usos i avantatges d’equips i aplicacions”, destaca Arantxa Pascual, directora de màrqueting de GE Healthcare per a Espanya i Portugal.

Al ‘roadshow’ del camió i a les activitats organitzades al voltant dels recorreguts també hi van assistir representants de diferents associacions i administracions públiques amb interès a conèixer aplicacions de la medicina de precisió, com les experiències positives en mamografia espectral amb contrast, l’impacte de la intel·ligència artificial en radiologia per identificar a temps el col·lapse pulmonar i el suport de la tomosíntesi en el diagnòstic de la Covid-19.

Claus per a la detecció precoç del càncer de mama

Actualment, les empreses de tecnologies mèdiques tenen com un dels seus objectius oferir serveis i solucions que puguin accelerar la detecció de lesions en els exàmens de rutina de càncer de mama, ja que una detecció primerenca implica millors resultats en els tractaments.

Aquesta agilitat en la detecció suposa, a més, un gran avantatge en el pla humà perquè disminueix l’ansietat en els pacients, al conèixer els seus resultats, diagnòstic i tractament en menys temps. Sense anar més lluny, la mamografia espectral amb contrast (CESM) ajuda a aclarir les imatges obtingudes en el procediment i que poden ser inconcluses especialment en pacients amb mama densa.

“Aquest enfocament té el potencial de ser una alternativa més assequible i ràpida a la biòpsia guiada per ressonància magnètica per a les troballes sospitoses observades en CESM”, explica el Dr. Rodrigo Alcántara, cap de Radiologia Mamària de l’Hospital del Mar, el segon centre al món i el primer a Espanya a realitzar biòpsies de mama guiades per mamografia amb contrast, i que va exposar els beneficis que ha portat aquesta tecnologia als pacients des de la seva adopció el 2019.

Un algoritme d’intel·ligència artificial per a tractament de la Covid-19

Un dels grans aliats dels clínics durant els moments més durs de la pandèmia ha sigut un algoritme d’intel·ligència artificial que envia una alerta en cas que es trobi un col·lapse de pulmó en el pacient.

Un col·lapse pulmonar o pneumotòrax es dona quan l’aire es filtra cap a l’espai entre el pulmó i la paret toràcica exercint pressió. El pneumotòrax a tensió o un pneumotòrax engrandit pot desenvolupar-se per un tractament tardà, cosa que pot tenir conseqüències fatals si no es tracta ràpidament.

“Els procediments invasius d’UCI poden generar pneumotòrax, entre altres malalties, i en aquest sentit l’algoritme ens ha ajudat, perquè en tenir un senyal d’alarma que ens avisava de les plaques que eren patològiques, hem pogut prioritzar aquests pacients”, assenyala la Dra. Lucía Montesinos de l’Hospital Valme de Sevilla.

Tomosíntesi per abordar les llistes d’espera en hospitals

Aquesta pràctica de diagnòstic alternativa aprovada per l’OMS i promoguda per l’Hospital Universitari Morales Meseguer a Múrcia, utilitza imatges tridimensionals en rajos X digitals, que és una pràctica comunament utilitzada en el cribratge del càncer de mama. La tomosíntesi és una eina intermèdia entre la radiologia digital convencional i la tomografia computaritzada o TC, que és la prova definitiva, però de difícil accés en una emergència com l’actual.

Aquesta tècnica aporta més sensibilitat que la radiografia de tòrax, pot detectar pneumònies precoces, és més accessible i té una dosi de radiació més baixa.

“Per a nosaltres la tomosíntesi ha sigut el nostre ‘TAC barat’”. No podíem gestionar tots els nostres pacients amb tomografia computaritzada. Però ens vam adonar que la tomosíntesi podia ser una eina útil per gestionar, cribrar i definir de forma ràpida quins pacients necessitaven atenció urgent i quins pacients podien ser controlats des de casa”, apunta el Dr. Jose María García Santos, cap de radiologia de l’Hospital Morales Meseguer de Múrcia.

El projecte, iniciat a Espanya i que visitarà altres països a Europa durant tot aquest any, llança un missatge de compromís amb la societat i d’orientació a la millora de resultats sense importar el lloc del món on s’estigui, perquè el futur de la medicina està en una precisió i personalització més grans, i en la possibilitat que cada vegada més persones puguin tenir accés a una cura de la salut de qualitat.