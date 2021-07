El Centre Internacional de Formació Contínua (CIFC) del campus Manresa de la UVic-UCC i l’àrea de Salut de l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE) han unit forces per impartir de forma conjunta el Màster en Seguretat del Pacient i Gestió del Risc Sanitari, que començarà l’octubre del 2021. Aquest programa conjuga el coneixement expert de la Càtedra en Simulació i Seguretat del Pacient de la UVic-UCC amb la llarga i exitosa experiència en el camp de la docència de l’ISDE, i es podrà realitzar íntegrament en línia o en format semipresencial.

L’Institut de Medicina va establir l’any 2003 la necessitat que “tots els professionals sanitaris es formin en les cures centrades en el pacient com a membres d’equips multidisciplinaris, emfatitzant la pràctica basada en la prova, la millora de la qualitat i les tecnologies de la informació”. Diferents institucions, entre elles l’Organització Mundial de la Salut (OMS), han desenvolupat marcs de competències per a la seguretat del pacient orientats als professionals sanitaris amb l’objectiu de millorar els programes formatius d’aquest col·lectiu respecte a aquest àmbit fonamental.

El Màster en Seguretat del Pacient i Gestió del Risc Sanitari és fruit de la col·laboració entre l’ISDE i UManresa. S’inicia així una nova etapa del ja consolidat màster en la qual les dues institucions sumen forces per cobrir la necessitat creixent de capacitació d’experts en seguretat del pacient, a més de donar resposta a les progressives demandes del col·lectiu sanitari en el si de les institucions de salut. El seu principal objectiu és dotar els participants de les eines necessàries per organitzar i implementar un programa de seguretat del pacient en les seves respectives organitzacions. Per aquest motiu s’orienta, principalment, a professionals sanitaris i graduats en àrees relacionades amb la salut i la gestió sanitària. Així mateix, també ofereix formació especialitzada a professionals del Dret interessats en l’àmbit de la gestió del risc sanitari.

“A ISDE comptem amb una dilatada trajectòria en la impartició d’aquest programa i amb un prestigiós equip de docents experts en seguretat, al seu torn professionals en actiu, que proporcionen riquesa i diversitat a l’entorn de l’aprenentatge. Així mateix, treballem en estreta col·laboració amb els estudiants per ajudar a fer que es converteixin en reconeguts experts en aquesta àrea”, assenyala la doctora María Cruz Martínez Delgado, directora de l’àrea de Salut de l’ISDE i cocoordinadora del Màster en Seguretat del Pacient i Gestió del Risc Sanitari del campus Manresa de la UVic-UCC.

Per la seva part, UManresa és una institució universitària de llarg recorregut i ampli reconeixement social que, entre altres aspectes, gaudeix d’una àmplia expertesa en l’àmbit de la simulació clínica. En la seva aposta decidida per la simulació com a element estratègic i transversal, el campus Manresa de la UVic-UCC acull el Centre d’Innovació i Simulació (CISARC), una instal·lació pionera amb més de 1.000 metres quadrats dedicats a l’acceleració d’aprenentatges amb experiències innovadores, així com la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient de la UVic-UCC que, des de l’any 2018, dirigeix la doctora Carmen Gomar Sancho.

“És important posar en valor la simulació com a eina d’aprenentatge que genera un espai i situació similar a la realitat, que incorpora mitjans tècnics audiovisuals que permeten practicar, analitzar i reflexionar amb l’ajuda d’un professional expert sobre la formació en habilitats dels professionals de les Ciències de la Salut”, destaca Carmen Gomar Sancho, cocoordinadora del Màster en Seguretat del Pacient i Gestió del Risc Sanitari del campus Manresa de la UVic-UCC.

“Pel seu enfocament pràctic i aplicable, i per la utilització de metodologies innovadores com la simulació a les instal·lacions tècniques del CISARC, referents a nivell estatal, el Màster en Seguretat del Pacient i Gestió del Risc Sanitari és idoni per als professionals sanitaris amb experiència que desitgen ampliar els seus coneixements, o bé per a aquelles persones sense experiència que vulguin adquirir una formació especialitzada en la matèria”, afirma la doctora Montse Soler Sellarès, instructora en simulació i cocoordinadora del Màster en Seguretat del Pacient i Gestió del Risc Sanitari del campus Manresa de la UVic-UCC.

És d’interès especial per als membres de les comissions de qualitat hospitalària i els comitès de seguretat clínica, unitats de seguretat del pacient i gestió del risc assistencial, els responsables de serveis clínics, caps de servei i supervisors d’infermeria, i també per a la direcció i gerència d’hospitals, tant de l’àmbit públic com del privat i per a professionals del dret sanitari.