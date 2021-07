Entrenar tot el cos i aprimar-se en un sol exercici és possible. Els Burpees són el millor entrenament per cremar calories i, a més, no requereixen cap tipus de material i es poden fer a casa perfectament. És l’exercici perfecte per temps de pandèmia.

Beneficis dels Burpees

Amb un Burpee s'exerciten els braços, el pit, les espatlles, els abdominals, les cames i els glutis. Això el converteix en un exercici completíssim que també contribueix a la crema de calories. Està calculat que amb cada repetició es cremen unes 10 calories. Aquest tipus d'entrenament permet tonificar i augmentar la massa muscular al mateix temps que afina la figura. També contribueix a millorar la resistència pulmonar i cardíaca.

L'ideal és fer aquest exercici cada dia, en la mesura que pugui cada persona. Una taula òptima d'entrenament seria fer tres o quatre sèries de 10 Burpees. Al principi, pot semblar difícil, però l'ideal és anar incrementant les repeticions a mesura que el cos s'acostumi a aquest tipus d'exercici.

Entrenament militar

L'origen d'aquest exercici està en la dècada dels 30 quan el fisiòleg de la Universitat de Columbia Royal H. Burpee va desenvolupar en la seva tesi de doctorat un exercici senzill, però de gran intensitat, que no necessités estris externs per mesurar l'agilitat i la coordinació. Després d'allò es va popularitzar en utilitzar-se a l’exèrcit nord-americà, concretament l'Armada i la Marina, per avaluar l'estat físic dels militars de cara a la II Guerra Mundial.