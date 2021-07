Segons explica la doctora María del Campo Giménez, especialista en Medicina de Família i Comunitària i membre del Grup d’Educació Sanitària i de Promoció de la Salut del PAPPS de semFYC (Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària), un excés de calor pot causar una alteració en el sistema que controla la temperatura del nostre cos.

D’acord amb les estadístiques de l’Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a les onades de calor a Espanya són d'unes 1.300 a l’any. Però, per què es produeixen? «Normalment, el cos produeix suor per refredar-se, però hi ha situacions en què no aconsegueix el seu objectiu, per la qual cosa la temperatura del cos augmenta, cosa que pot fer malbé la nostra salut», explica aquesta especialista. Amb això, la doctora Del Campo remarca que hem d'estar atents davant l’aparició de malestar, de mareig, de mal de cap, si apareguessin nàusees, vòmits, o sensació de rampes, a part de sudoració excessiva, com a principals símptomes.

«En aquestes situacions es recomana suspendre l’activitat que s’estigui fent, refrescar-se, i descansar en un lloc fresc; a part, per descomptat, de beure aigua. Si els símptomes persisteixen o no hi ha millora després de les mesures inicials, es recomana valoració en el punt d’atenció sanitària més pròxim o trucar al telèfon d’emergències 112», prossegueix la metge de família.

«Si apareixen símptomes com ara elevació de la temperatura corporal, mal de cap intens, fatiga, o pèrdua de consciència, pot ser que estiguem davant una persona que estigui patint un cop de calor, per la qual cosa ha de demanar ajuda immediatament», adverteix la membre de semFYC.

Així, alerta que, tot i que en principi qualsevol persona pot veure’s afectada per la calor, hi ha grups de persones que són especialment sensibles als efectes de la calor i a les seves conseqüències; per això la importància de la realització d’activitats preventives, l’autocura, i la detecció precoç de símptomes.

Consells per combatre la calor i les seves possibles conseqüències

La doctora María del Campo Giménez enumera els principals consells que hem de seguir davant la calor de l’estiu: