Investigadors de la Vall d’Hebron, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya han desenvolupat una aplicació mòbil que pot ajudar a valorar, a través del monitoratge de la variabilitat en la freqüència cardíaca (VFC), la gravetat dels símptomes en pacients (especialment dones) que pateixen la síndrome de fatiga crònica/encefalomielitis miàlgica (SFC/EM). La tecnologia creada es basa en una cinta toràcica amb un sensor de mesura de la freqüència cardíaca connectada, mitjançant Bluetooth, a l’aplicació mòbil. Els resultats de l’estudi obren la porta a desenvolupar eines de diagnòstic i tractament per una malaltia que afecta entre 350.000 i 500.000 persones a Catalunya.

En estudis previs relacionats ja s’havia observat que en les pacients amb casos més greus de SFC/EM la variabilitat de la freqüència cardíaca (les diferències en el temps que passa entre dos batecs) era menor. En aquest estudi, on hi han participat 32 homes i 45 dones, els investigadors han pogut analitzar la relació que hi ha entre la VFC i la gravetat dels símptomes en els pacients analitzats comparant els seus resultats amb els d’individus sans. Els resultats els han permès concloure que la VFC és un bon marcador predictiu de la gravetat de la fatiga durant el curs clínic de la malaltia especialment en dones, ja que la relació en el cas dels homes no va ser tan clara.

Juan Ramos Castro, del grup d’Instrumentació Electrònica i Biomèdica i del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC, ha apuntat que aquesta tecnologia permet corregir les limitacions més importants que presentava aquesta tecnologia, com la mala col·locació de la cinta toràcica, i Lluís Capdevila, investigador del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació i de l’Institut d’Investigació de l’Esport de la UAB, ha ressaltat la naturalesa «no invasiva» i «de fàcil ús» de la tecnologia, que permetrà fer un monitoratge de l’estat clínic en temps real.

La SFC/EM és una malaltia incapacitant en la qual les persones que la tenen presenten grans dificultats per fer les activitats quotidianes. A Catalunya es calcula que tenen aquesta malaltia entre unes 350.000 i 500.000 persones (dos de cada tres casos són dones), i a escala mundial entre 17 i 25 milions. Els investigadors alerten que aquestes xifres podrien doblar-se l’any 2030 a causa de la covid persistent. Actualment encara no es disposa de biomarcadors ni elements específics que ajudin a realitzar un diagnòstic ni tampoc hi ha opcions terapèutiques específiques per al seu tractament. En aquesta línia, els investigadors creuen que el desenvolupament d’aquesta tecnologia pot ser important a l’hora de comprendre millor la patologia i afavorir el seu seguiment.