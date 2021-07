A l'estiu, és més habitual anar a dinar o sopar a restaurants. Quan dinem fora de casa, no cal ser estrictes sinó que podem gaudir dels moments amb familiars i amics, però no hem d’oblidar aspectes importants per cuidar la nostra alimentació.

Planifica el teu menú setmanal en funció de les sortides que tinguis programades: si per exemple saps que el divendres menjaràs pizza, no cuinis dos dies pasta en el menú setmanal.

Segueix l'equilibri del mètode del plat, 50% verdura, 25% de proteïna i 25% de farinacis. Encara que tinguis un dinar o un sopar programat, la resta del dia no té perquè no ser saludable.

Fes exercici, menja equilibrat, beu aigua, inclou en el menjar el 50% del plat de verdures i una estona abans de sortir pren-te una peça de fruita. Si la setmana es complica i hi ha molts dies que has de menjar fora de casa, tingues present que pots fer un menú equilibrat, i és important controlar les quantitats. Per exemple, pots demanar paella i acompanyar-la d'una amanida verda per aconseguir l'equilibri, però no fa falta repetir quatre vegades del plat de paella, amb un plat n’hi ha prou.

Gaudeix del menjar sense culpes i intenta menjar a poc a poc. Triguem uns vint minuts a notar la sensació d’estar tips, per tant si menges amb deu minuts el cos encara no té el senyal suficient per dir que ja en tens prou. A més, si disminueixes la velocitat de la ingesta, menjaràs menys quantitat i milloraràs la digestió.

Recomanacions

Demana de primer plat una bona amanida per compartir, un gaspatxo, verdures a la planxa, sopes o brous. Pensa que el dinar i el sopar han de contenir un 50% de verdura, i encara que mengem fora es pot aconseguir aquest objectiu.

Si vas de tapes sovint, intenta demanar musclos, escopinyes, pop, sípia a la planxa, pernil salat… Hi ha més opcions que patates braves i calamars arrebossats! També pots demanar suc de tomàquet, cogombrets o espàrrecs a la planxa. Evita salses, arrebossats i fregits, i el dia que et vingui molt de gust, combina-ho amb un altre plat més saludable per tal de no menjar-ne tanta quantitat.

Si demanes pizza, tria-la de massa fina i que porti verdura a sobre.

Si et ve molt de gust fer postres, és millor compartir-los.

Són els consells de la nutricionista del centre l’Arrel de Manresa, Tania González (@alimentatusraices), que recomana gaudir de l’estiu «sense culpes». Remarca que no cal atabalar-se per complir rigorosament la dieta: «En la flexibilitat hi ha l’adherència per a una alimentació equilibrada i un estil de vida saludable».