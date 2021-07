Dolor lumbar, una epidèmia en el món

El dolor lumbar (amb ciàtica o sense) és molt prevalent en la nostra població, afecta gairebé un 10% de la població mundial, i inclou totes les races i cultures sense excepció. Afecta sobretot les persones que fan un treball físic, com ara al sector agrícola.

Les poblacions amb més índex d’afectació són el sud-est asiàtic, el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà.

La causa del dolor d’esquena amb o sense ciàtica són els moviments repetitius, les postures mantingudes, temps insuficient de recuperació o carregar pesos. S’ha avançat molt en els últims anys sobretot als països desenvolupats en facilitar les tasques als treballadors per mantenir el seu nivell de salut.

Una bona manera de controlar o prevenir el dolor d’esquena és fent exercici, sobretot si s’exerceix un treball repetitiu o de càrregues freqüents.

L’exercici físic per al tractament del dolor lumbar s’està estudiant des de fa temps i encara no s’han conjuminat els científics per aclarir quin és el millor: pilates, exercici d’estabilització pelviana, caminar… Fa falta individualitzar la recomanació per a cada persona.

