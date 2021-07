L’IOMA estrena un aparell d’avantguarda per reduir el dolor durant l’anestèsia bucal

La por d’anar al dentista per experiències traumàtiques o dolor és l’argument recurrent amb què es troben els odontòlegs de l’Institut d’Odontologia Maxil·lofacial Avançada, (l’IOMA) de la Clínica Sant Josep de Manresa. Alguns pacients eviten les revisions periòdiques i, en nombrosos casos, quan un pacient arriba als consultoris de l’IOMA ho fa amb molts problemes bucodentals o amb molt dolor en no haver fet les revisions i cures pertinents. Els professionals d’IOMA, conscients d’aquesta problemàtica, són els primers a formar-se i adquirir aparells d’avantguarda per garantir el benestar de tots els qui passen per la consulta.

Xeringues motoritzades

Per revertir aquesta fòbia dental, l’IOMA ha adquirit una nova xeringa amb motor d’última generació que redueix la intensitat del dolor durant l’aplicació d’anestèsia bucal. Aquesta xeringa mecanitzada fa que l’aparell absorbeixi i reguli la força que està exercint el professional quan està fent la injecció. Regulant la intensitat es minimitza l’impacte i es disminueix el dolor i l’ansietat ja que el pacient no té la sensació de patir una punxada.

A més de ser pioners en un nou funcionament, aquest nou aparell presenta un disseny ergonòmic en forma de llapis. En semblar un llapis més que una xeringa, el pacient no percep que és una xeringa comuna i, per tant, es redueix el nerviosisme i la impaciència que provoca estar al davant d’una injecció imminent.

Especialistes en pacients especials

Els odontòlegs de l’IOMA són especialistes en el tracte amb pacients amb odontofòbia o por d’anar al dentista, sobretot menors i adolescents. Però, a més, l’IOMA també tracta pacients amb capacitats físiques i psíquiques limitades o pacients amb pluripatologies que prenen medicació compromesa amb alguns dels tractaments o sedants que s’utilitzen habitualment en una consulta.

Per aquesta tipologia de pacients, l’IOMA pot aplicar tot tipus d’anestèsia. Des d’anestèsia tòpica fins a la sedació conscient o total en casos d’intervencions llargues o complexes. Gràcies a formar part de la Clínica Sant Josep, els professionals d’IOMA poden oferir diverses solucions adaptades a cada persona en concret i disposar de quiròfans en cas d’haver de sedar completament un pacient per poder dur a terme el seu tractament o reconstrucció maxil·lofacial.

Amb aquesta nova adquisició, l’IOMA continua ferm amb el seu objectiu de ser un centre bucodental que ofereix tractaments amb una invasió mínima i amb un enfoc global i multidisciplinari del tractament per a cada pacient.